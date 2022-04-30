İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Siirt mutfağına konuk oluyoruz. Türkiye'nin her şehrinde olduğu gibi Siirt ilinin de kendine has yöresel lezzetleri var. Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Siirt; bulunduğu coğrafi şartlar nedeniyle zengin bir mutfak kültürüne sahip. Bu ilimiz sebzelerden et yemeklerine, salatalardan tatlılara kadar farklı türlerdeki lezzetleri ile diğer şehirlerden ayrılıyor.







İSMEYKET



MALZEMELER

Yarım kilo orta yağlı et veya kıyma

4-5 orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı karbonat veya maya

3 yemek kaşığı domates salçası

2 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı Diyar pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

5-6 su bardağı un

Aldığı kadar su

YAPILIŞI: İnce kıyılmış soğan, ufak doğranmış et ve baharatlar çiğ olarak karıştırılır. Un ve maya da eklenir. Su yavaş yavaş eklenip hamur yapılır. Hamurlar istenilen şekillere getirilip kızgın yağda kızartılır.



PERDE PİLAVI



MALZEMELER

İÇ PİLAVI İÇİN:

1 kase pirinç

2 yemek kaşığı Vera margarin

2 kase tavuk suyu

2 adet tavuk budu

Kuş üzümü

Karabiber

Tuz







HAMURU İÇİN:

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı yoğurt

100 gr. Vera margarin

1 paket Dorbi kabartma tozu

Tuz

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: İlk olarak tavukları haşlıyoruz. Sonrasında tavuk suyuyla pilav yapıyoruz. Margarini pilav tenceresinde eritip, yıkayıp suyunu iyice süzdüğümüz pirinçleri yağda 3-4 dakika kadar kavuruyoruz. Haşladığımız tavukların suyundan iki kasesini pirinçlerin üzerine ekliyoruz, yarım yemek kaşığı da tuz ilave ederek kapağını kapatıyoruz. Pilav tam olarak pişmeden, hâlâ diriyken ocaktan alıyoruz. Didiklediğimiz tavukları, kuş üzümünü ve karabiberi pilav ile harmanlıyoruz. Hamur için tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Hamuru biri küçük, biri büyük iki parçaya ayırıyoruz. Büyük olanı 3 mm. kalınlığında açıp kabın tabanına kenarlarını kapatacak şekilde yerleştiriyoruz. İçine pilavı boşaltıyoruz. Hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatıyoruz. 200 derece ısıtılmış fırında perde pilavını kızarana kadar pişiriyoruz. Ters çevirip servis ediyoruz.



EKŞİLİ ARAP DOLMASI



MALZEMELER

10-12 adet kuru biber

10-12 adet kuru patlıcan

2 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

2 adet domates

Yarım demet maydanoz

1.5 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı pirinç

Yarım çay bardağından fazla zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Diyar pul biber

Kuru nane

Kaynar su

SUMAKLI SU İÇİN:

Yarım çay bardağından biraz fazla tane sumak

2 çay bardağı sıcak su

YAPILIŞI: Önce kuru dolmalarımızı kaynar suda 5-6 dakika kadar haşlıyoruz ve biraz yumuşayıp şişince altını kapatıp, suyunu süzüp bekletiyoruz. Ardından sumağı küçük bir süzgece koyup üzerine sıcak su ilave ediyoruz ve ekşisini suya salması için bekletiyoruz. Sonra bir kaba önceden yıkadığımız pirinci, ince doğranmış soğanı, küçük doğranmış biberleri, püre haline getirdiğimiz domates ve kıydığımız maydanozları ekliyoruz. Sebze aşaması bitince salçaları ve baharatları ilave ediyoruz. En son yağını da ekleyip eşit olarak dağılacak şekilde harmanlıyoruz. Ardından dolmalarımızı doldurmaya başlıyoruz. Doldurduktan sonra ağızlarını hafifçe bastırarak yapıştırıyoruz. Hepsini tencereye diziyoruz. Üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyoruz. Son olarak yarısı su, yarısı sumaklı su olacak şekilde suyla tencereyi dolduruyoruz. Ardından üzerine bir tabak koyup orta ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz.



ASİDE



MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı pekmez

2 su bardağı su

ÜZERİ İÇİN:

Ceviz

YAPILIŞI: Bu tarifte dilediğiniz tatlı türünde pekmez kullanabilirsiniz. Eğer pekmez yeterince tatlı değilse içerisine 2 yemek kaşığı şeker ekleyebilirsiniz. Önce pekmez ile suyu bir kapta iyice çırpın. Daha sonra tavada yağı eritin ve unu ilave edip kavurun. Kavurduğunuz hamura pekmezli suyu ekleyip karıştırmaya devam edin. Koyu bir kıvama geldiğinde servis tabağına alın ve üzerini cevizle süsleyin.



KİTEL



MALZEMELER

DIŞI İÇİN:

Yarım kilo ince bulgur

1 çay bardağı Bendo irmik

Tuz

Ilık su İÇİNE:

2 adet soğan

300 gr. orta yağlı kıyma

Birkaç dal maydanoz

3 çorba kaşığı sıvı yağ ya da Vera margarin

1 tatlı kaşığı reyhan

Tuz

Karabiber

Diyar pul biber

YAPILIŞI: Bulgur, su ve tuzu derin bir kaba alıyoruz. İrmiği de ekleyerek bulgur tüm sertliğini kaybedip yumuşayana kadar, 15-20 dakika yoğuruyoruz. İç malzeme için ince kıyılmış soğanı yağ ile kavuruyoruz. Kıymayı ekleyip suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Baharat ve tuz ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Hazırladığınız bulgurlu harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparıp, baş parmağınızla açarak aynı içli köfte gibi inceltiyoruz. İçine kıymalı iç harçtan bir çorba kaşığı koyup kapatıyoruz. Üçgen ya da yuvarlak şekil vererek yassılaştırıyoruz. İç malzeme bitene kadar işleme devam ediyoruz. Tencereye sıcak su, iki adet limon tuzu ve tuz ekleyerek kaynamaya bırakıyoruz. Yaptığımız hamurları dörder beşer atarak haşlıyoruz, su üstüne çıkıyorsa pişmiş demektir. Ben görüntü için dış harca yoğururken bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekledim. Üzerine eritilmiş tereyağı da dökebilirsiniz.