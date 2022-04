Tarihi zenginliği ve coğrafi konumuyla ülkemizin en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Gaziantep, yemeklerinin çeşitliliği ile Türk mutfak geleneğini renklendiren özgün bir kültürel yapı ortaya koyuyor. Tarih boyunca havasını, suyunu ve toprağını sevip burayı yurt edinen insanlar; farklı diller, dinler ve etnik kökenlere sahip olsalar da ortak bir damak tadında buluşmuş ve günümüzün zengin Gaziantep mutfak kültürünün ortaya çıkmasında pay sahibi olmuşlardır.







OMAÇ



MALZEMELER

4 adet doğranmış ekmek

2 domates (Kabuğu soyulmuş, küçük doğranmış)

3 diş sarımsak (Küçük doğranmış)

1 soğan (Küçük doğranmış)

1 demete yakın maydanoz (Küçük doğranmış)

2 yeşil, bir kırmızı biber (Küçük doğranmış, en son konulacak)

2 kaşık salça

Kırmızı biber

Tuz

2 baş Antep peyniri (Doğranmış veya rendelenmiş)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Maydanoz ve yağ hariç tüm malzemeleri yoğurma kabımıza koyup yoğuruyoruz. 15-20 dakika sonra maydanozunu ve yağını ekleyip 5 dk. daha yoğurup servis ediyoruz.



NİŞE HELVASI



MALZEMELER

1 su bardağı Antep pekmezi

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı Milkten tereyağı veya sıvı yağ

3.5 çorba kaşığı buğday nişastası (Nişe)

Yarım su bardağı Çerezya Antep fıstığı ya da iri kıyılmış ceviz







YAPILIŞI: Tencerede yarım su bardağı su ve pekmezi karıştırın. Yağı ilave edip, yağ ve pekmez iyice eriyinceye kadar karıştırın. Yarım su bardağı suda nişastayı ezin. Boza kıvamındaki karışımı pekmezli suya azar azar akıtarak karıştırın. İyice koyulaşıp tane tane olunca tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Servis tabağına alıp Antepfıstığı ile süsleyin.



ISPANAKLI KÖMBE



MALZEMELER

İÇ HARCI:

1 kilo ıspanak

4 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Diyar karabiber

Pul biber

1 çay bardağı sıvı yağ

HAMURU İÇİN:

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar su

Tuz

SOSU İÇİN:

1 su bardağı sıvı yağ

1 kase yoğurt

YAPILIŞI: Öncelikle hamur malzemelerini bir yoğurma kabına alalım ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edelim. Hazırladığımız hamurumuzun üzerini kapatıp dinlenmeye bırakalım. Daha sonra soğanlarımızı ufak ufak doğrayalım, kavurmak için tenceremize alalım. Bol su ile yıkayıp süzdürdüğümüz ıspanaklarımızı da doğrayalım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine salça ve baharatları da ekleyip iyice karıştıralım, daha sonra ıspanaklarımızı da ekleyip karıştıralım, biraz solunca ateşten alıp bir süzgeçte soğumaya bırakalım. Dinlenmiş olan hamurumuzu 9 eşit beze haline getirelim.

Tepsimizi yağlayalım, biraz un yardımıyla bezelerimizi tepsi boyunda açalım. Sıvı yağ ve yoğurtla bir karışım hazırlayalım, her açtığımız hamurun üzerine bu karışımdan bir fırça yardımıyla her yerine yedirerek sürelim.

İki kat hamur bir kat harç olmak üzere bezelerimizi bitirelim. Son olarak 3 yemek kaşığı sıvı yağ gezdirelim. Önceden ısıtılmış 180 derce fırında iyice pembeleşinceye kadar pişirdikten sonra servise hazır.



YUVALAMA



MALZEMELER

500 gr. yağsız kıyma

1 su bardağı nohut

1 su bardağı Ovadan pirinç

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

1 çay bardağı irmik

Tuz

Diyar karabiber

300 gr. kuşbaşı dana eti

3 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

2 yemek kaşık Milkten tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

YAPILIŞI: Etleri ve nohutları, üç su bardağı su ekleyerek düdüklüde pişiriyoruz. Pirinçleri yarım saat soğuk suda bekletiyoruz, kevgire alıp suyunu süzüyoruz. Şişen pirinçlere soğanı da ekleyip robotta çekiyoruz. Karışıma yumurta, irmik ve baharatları da ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Kıymayı top top köfteler şeklinde hazırlıyoruz. Bir yandan et ve nohut da pişmiş olacaktır. Yuvarlanan köfteleri etli karışıma ekliyoruz. Pirinçler şişene kadar pişiriyoruz. Bu arada yoğurt, un ve yumurtayı çırpıyoruz. Bu terbiyeyi çorbaya ılıtarak ilave edip bir taşım kaynatıyoruz. Üzerine eritilmiş tereyağı ve nane dökerek servis ediyoruz.



ŞİVEYDİZ



MALZEMELER

1 kg. taze sarımsak

500 gr. pırasa

Yarım kg. kemikli et

300 gr. süzme yoğurt

Tuz ve Diyar karabiber

1.5 su bardağı haşlanmış nohut

ÜZERİ İÇİN:

Sıvı yağ ve kuru nane

YAPILIŞI: Öncelikle eti düdüklü tencerede haşlıyoruz. Sarımsakların yeşil sap kısımlarını kesiyoruz, pırasaları da aynı şekilde kesip suya koyuyoruz. Birkaç kez suyunu döküp tekrar suda bekletiyoruz. Pişen etleri düdüklü tencereden çıkarıyoruz. Et suyunu süzüp tekrar düdüklü tencereye koyuyoruz, içine suda beklettiğimiz sarımsak ve pırasayı ekleyerek 10 dakika pişiriyoruz. Pişen sebzelerin içine nohut ve etleri koyup tuzunu ayarlıyoruz. Ayrı bir kapta yoğurdu çırpıyoruz, daha sonra yemeğin suyundan azar azar yoğurdun içine döküp ılıtıyoruz. Ilınan yoğurdu yemeğe karıştırıp üzerine karabiber ilave ediyoruz. Üzerine sıvı yağda yakılmış nane dökerek servis ediyoruz.