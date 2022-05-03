Herkese merhaba, bugün bayram soframız yine çok lezzetli. Menüde, evde yapmaya pek alışkın olmadığımız meşhur büryan kebabı, İstanbul usulü bir pilav ve ferahlatan lezzeti ile reyhan şerbeti var. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İyi bayramlar...







BADEMLİ TAVUKLU PİLAV

MALZEMELER

500 gr. pirinç

4.5 su bardağı kaynar su

1 parça tavuk göğsü

1 su bardağından az bezelye

2 yemek kaşığı tereyağı

50 gr. Antep fıstığı (isteğe bağlı)

50 gr. badem

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet kesme şeker

Bademleri kavurmak için 2 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Ilık suda pirinçleri üzerine tuz atarak 15 dakika bekletin ardından yıkayıp süzün. Ayrı bir yerde tavuk göğsünü haşlayın ve didikleyin. Bademleri haşlayıp kabuklarını çıkarın ve sıvı yağda sarı bir renk alana kadar kavurun. Bir tencereye tereyağı koyup eritin. Pirinçleri ekleyin ve güzelce kavurun.

Bademleri ilave edin. Bezelyeyi, baharatları, şeker ve suyu da ekledikten sonra kaynayınca altını kısın. Göz göz olunca ocağın altını kapatın. Son olarak isteğe göre fıstıkları ilave edip demlenmeye bırakın.







EV YAPIMI BÜRYAN KEBABI

MALZEMELER

1 kilo kemikli kuzu eti

1 kaşık tereyağı

Tuz

İsteğe bağlı karabiber, pul biber

Servisi için bazlama ekmeği

YAPILIŞI: İlk olarak eti ocakta kızdırdığımız tencerede yağ eklemeden mühürlüyoruz. Beş dakika kadar mühürleyip suyunu içine hapsediyoruz. Daha sonra etin üzerine iki su bardağı su ekleyip, suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Pişen eti iri parçalar halinde didikleyip önce kendi yağıyla beş dakika kadar pişiriyoruz. Ardından bir kaşık tereyağı ve tuz ekleyip beş dakika daha pişiriyoruz. Tercihe bağlı olarak baharat da ilave edebilirsiniz. Bazlama ekmeğini hafif yağlayıp tavada ısıtıyoruz. Pişen eti ekmek üzerinde servis ediyoruz.







REYHAN ŞERBETİ

MALZEMELER

1 demet reyhan

1 su bardağından iki parmak eksik toz şeker

1.5 çay kaşığı limon tuzu

4 diş kuru karanfil

2 adet çubuk tarçın

6 su bardağı kaynar su

YAPILIŞI: Reyhan demetini bağının hemen üzerinden kesin. Bol suda yıkayın ve süzülmesi için kenara alın. Bir tencereye şeker, limon tuzu, karanfil ve çubuk tarçını alın. Üzerine reyhanları ilave edin ve sıcak su dökün. Şeker eriyinceye kadar karıştırın ve tencerenin kapağını kapatarak demlenmeye bırakın. Soğuyan şerbeti süzerek bir sürahiye alın ve buzdolabına kaldırın. Buzla servis yapın.