30 günün sonunda nihayet bizlere bayram kutlamak nasip oldu. Tüm ailenin bir sofra etrafında toplanıp bayramlaştığı gün bugün... Bu sofraya da en güzel lezzetler yakışır.



SEBZELİ GÜVEÇ



MALZEMELER

200 gr. kuşbaşı et

5-6 adet mantar

2 adet domates

1 adet soğan

2 adet biber

1 kaşık tereyağı

Karabiber

Tuz







YAPILIŞI: Etler suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ve soğan ilave ederek kısık ateşte suyunu tekrar çekene kadar pişiriyoruz. Pişmesine yakın tuzunu ilave ediyoruz. Suyunu çektikten sonra tereyağı ve mantarı ilave ediyoruz. Ardından sivri biber, domates ve baharatlarını ekleyip domatesler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Etler pişerken bir yandan patlıcanların kabuklarını soymadan boylamasına ikiye kesiyoruz. Bir tencereye bolca sıvı yağ koyup orta hararetli ateşte önlü arkalı patlıcanlar yumuşayıncaya kadar kızartıyoruz. Kızaran patlıcanların fazla yağını kağıt havluyla alıp fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Patlıcanların ortalarını bir çatal yardımıyla eziyoruz. Hazırladığınız etli malzemeyi patlıcanların içlerine paylaştırıyoruz. Salça ve bir miktar sıcak suyu karıştırarak fırın tepsisine döküyoruz. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında pişiriyoruz.



TAVUKLU DÜĞÜN ÇORBASI



MALZEMELER

350-400 gr. tavuk göğsü

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu

YAPILIŞI: Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayarak haşlıyoruz. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikliyoruz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için yoğurt ve unu iyice çırpıyoruz. Yumurta sarısını, az limon suyu ilave ederek karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave ediyoruz. Didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbayı birkaç dakika daha kaynatıyoruz. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis ediyoruz.



EKMEK KADAYIFI



MALZEMELER

KEKİ İÇİN:

3 adet yumurta

3 kahve fincanı şeker

3 kahve fincanı un

1 paket kabartma tozu

KARAMELLİ ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

ARA KREMASI İÇİN:

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

4 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri mikserle beş dakika çırptıktan sonra unu, kabartma tozunu, vanilyayı ekleyerek karıştırıyoruz. 170 derece önceden ısıtılmış fırında kapağını hiç açmadan 20 dakika pişiriyoruz. Kek soğuduktan sonra üç bardak şeker ve üç bardak kaynar su ile karameli hazırlıyoruz. Şekeri tencereye koyup kısık ayarda eritiyoruz, iyice sıvı haline gelince üzerine yavaş yavaş üç bardak kaynar suyu döküyoruz. Suyu kattığınızda şeker katılaşıyor, şeker tekrar eriyene kadar kaynatıyoruz. Krema için; Hindistan cevizi ve vanilya haricindeki tüm malzemeleri karıştırarak pişiriyoruz ve piştikten sonra Hindistan cevizi ve vanilyayı ekleyerek mikserle çırpıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan kekimizi enlemesine ikiye bölüyoruz, önce alt kısmı pişirdiğimiz tepsiye tekrar koyuyoruz. İlk sıcaklığı çıkmış karamel şerbetimizin yarısını alt kısma döküyoruz. Ortaya kremamızın hepsini döküp güzelce yayıyoruz. Üst kısmı da dikkatlice yerleştirilip kalan şerbeti de kekin her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Mümkünse bir gece buzdolabında bekletiyoruz, üzerinde kaymak ya da krem şantiyle servis ediyoruz.