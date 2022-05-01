Herkese merhabalar, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün memleketim İzmir'deyiz. Sizler için İzmir'in gözde lezzetlerinden kalburabastı, iç baklalı enginar, otlu börek, kabak çiçeği ve ekmek dolmasının tariflerini detaylarıyla anlattım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun...







İÇ BAKLALI ENGİNAR

MALZEMELER

6 adet çanak enginar

Yarım kg. iç bakla

2 adet limon

Tuz

Zeo zeytinyağı

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı un

Dereotu

YAPILIŞI: Enginar çanaklarını limonlu suda bekletiyoruz, ardından iç kısımları alta gelecek şekilde tencereye diziyoruz. Doğradığımız soğanları, zeytinyağını, tuzu ve şekeri üzerine koyup un serpiyoruz. Enginarların üzerini geçecek kadar sıcak su ilave ediyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz. Diğer yandan baklaları haşlayıp kabuklarını soyuyoruz. Enginarlar pişince baklaları da içine atıp 15 dakika daha pişiriyoruz. Enginarı ters çevirip servis tabağına dizip üzerine baklaları döküyoruz, dereotu ile süsleyerek servis ediyoruz.







EKMEK DOLMASI

MALZEMELER

1 bütün özel dolmalık ekmek

300 gr. kıyma

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay fincanı iri çekilmiş Çerezya ceviz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı Çokça biber ve domates karışık salça

Tuz

Karabiber

Nane

Pul biber

Kimyon

4 su bardağı sıcak su veya et suyu

1/2 demet maydanoz

YAPILIŞI: Ekmeğin altından küçük bir kapak kesilip ekmeğin içi delinmeden kabuğuna kadar boşaltılır. Ekmeğin çıkarılan içleri bir kenarda bekletilir. Kıyma tencereye konulup suyunu çekene kadar kavrulur, 2 kaşık sıvı yağ ve küçük küçük doğranmış soğanlar ilave edilip iyice kavrulur. Salçalar eklenip biraz daha kavrulur. Baharatlar, ceviz ve maydanoz ilave edilir, ekmek içleri de katılıp iyice harmanlanır. İçi oyulmuş ekmeğin içine, hazırlanan kıymalı harç doldurulur. Bir tencereye süzgeç veya başka bir kap konup ekmek suya değmeyecek şekilde yerleştirilir. Her tarafına gelecek şekilde eritilmiş tetereyağı sürülür. Suyun yarısı tencereye eklenir, kalan yarısı ekmeğin üzerine arada azar azar dökülerek ekmek yumuşayıncaya kadar 35-40 dakika pişirilir.







OTLU BÖREK

MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

2 su bardağı su

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı Zeo zeytinyağı

1 tatlı kaşığı Dorbi kuru maya

1 çay kaşığı kabartma tozu

1.5 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

2 su bardağı tam buğday unu

İÇİ İÇİN:

1 bağ ısırgan otu

Yarım kg. ıspanak

2 su bardağı çökelek

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

ÜZERİ İÇİN:

5 yemek kaşığı Zeo zeytinyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI: Hamur malzemesini bir araya getirip yoğuruyoruz. Üzerine nemli bir bez örterek mayalanmasını sağlıyoruz. İç malzeme için; çiğden tüm malzemeyi doğrayıp karıştırıyoruz. Hamur mayalanınca bezelere ayırıp açıyoruz ve zeytinyağı sürüyoruz. Otlu iç malzemeden koyup rulo şeklinde sararak yuvarlak bir tepsinin ortasına gül gibi biçim veriyoruz. Diğer hazırladığımız ruloları etrafına sarıyoruz. Zeytinyağı, yoğurt ve yumurta sarısını karıştırıp böreğin üzerine sürüyor, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.







KALBURABASTI

MALZEMELER

125 gr. margarin veya tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

1 çay kaşığından az tuz

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 su bardağı Çerezya ceviz

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

YAPILIŞI: Sizler için bugün, tadı hafızanızdan uzun süre silinmeyecek enfes bir kalburabastı tarifim var. Şerbeti için tencereye su ve şekeri koyup kaynatmaya başlayalım. Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edip 20 dakika daha kaynatalım ve soğumaya bırakalım. Bir kaba tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı koyup iyice karıştıralım. Üzerine irmiği ve kabartma tozunu ilave edip karıştıralım. Sonra azar azar unu ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizle yuvarlayalım. Hamuru rendenin ince tarafına koyup üzerine bastırarak açalım. Hamurun ortasına ceviz koyup daha sonra iki yandan kapatalım ve tepsiye aralıklı olarak dizelim. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Sıcak tatlımızın üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dökelim. Yarım saat şerbetini çektikten sonra süsleyip servis edebiliriz.







KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI

MALZEMELER

20-25 tane kabak çiçeği

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

1 adet domates

Nane

Maydanoz

Karabiber

Tuz

Zeo zeytinyağı

YAPILIŞI: Kabak çiçeklerini yıkadıktan sonra çiçeğin sap kısmındaki yeşilliklerini koparıyoruz. Çiçeğin içindeki sarı kısmını, yaprağı yırtmadan çay kaşığı yardımı ile çıkarıyoruz. Yemeklik doğranan soğanı zeytinyağında kavuruyoruz, üzerine yıkanan pirinci ilave ediyoruz. Pirinçler şeffaflaşınca domates rendesi ilave ediyoruz. Biraz karıştırıp yeşillikleri, karabiberi, yarım su bardağı suyu ve tuzu da ekleyip demlenmeye bırakıyoruz. Dolma içi soğuyunca kabak çiçeklerinin içine birer tatlı kaşığı koyuyoruz. Çiçeğin üst kısmını katlayıp, kaplanan yer altta kalacak şekilde tencereye diziyoruz. Üzerine bir-iki kaşık zeytinyağı gezdirip tuz ve su ilave edip pişiriyoruz.