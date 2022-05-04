Geldik Ramazan Bayramı'nın son gününe. Sizler için hazırladığım bu lezzetli bayram menüsünü kesinlikle deneyip misafirlerinize sunmalısınız. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







FIRINDA KUZU TANDIR

MALZEMELER

2 kg. kuzu kol eti

Taze veya kuru kekik

Taze veya kuru biberiye

2-3 adet defne yaprağı

Karabiber

2 adet havuç

1 adet patates

1 adet kırmızı soğan

1 adet küçük kereviz

5-6 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Etleri iri iri parçalıyoruz. Kekik, biberiye, karabiber, defne yaprağı, sarımsak ve zeytinyağı ile harmanladıktan sonra bir süre dinlendiriyoruz.

Ardından bütün sebzeleri büyük büyük doğrayıp güvecin dibine diziyoruz. Daha sonra bir tavaya çok az zeytinyağı koyup etleri önlü arkalı mühürlüyoruz ve güvece alıyoruz.

Tuzunu da koyduktan sonra üzerine folyo kağıt kapatıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında dört saat pişiriyoruz.







KURU MEYVELİ İÇ PİLAV

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

2 su bardağı et suyu

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 avuç kuru kayısı

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 adet kuru soğan

Toz tarçın

Yeni bahar

Toz karabiber

5-6 adet tane karabiber

1 bağ dereotu ve maydanoz

3 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

YAPILIŞI: İlk olarak; iki su bardağı pirinci uygun bir kabın içine alıyoruz. Bir miktar tuz ve pirinçlerin üzerini bir parmak aşacak kadar ılık su ekliyoruz. Tuzlu ılık suyun içinde 25-30 dakika kadar bekletiyoruz. Ardından tuzlu suyu dökerek pirinçleri bol suda birkaç kez yıkıyoruz. Suyunun iyice süzülmesi için bir süzgeç içine alarak kenarda bekletiyoruz.

Bir çorba kaşığı kuş üzümü ve iki çorba kaşığı dolmalık fıstığı küçük bir kasenin içine alıyoruz. Üzerlerini aşacak kadar ılık su ekleyip küçük küçük doğranmış olan kuru kayısı, kuş üzümü ve dolmalık fıstıkların kabarmalarını sağlıyoruz. Tereyağını ilave ederek erittikten sonra üzerine soğanları incecik doğruyoruz ve pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.

Soğanların üzerine süzdürülmüş pirinçleri ekleyip pirinçler şeffaflaşıncaya kadar bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak kavuruyoruz.

Kabarmalarını sağladığımız dolmalık fıstık, kayısı ve kuş üzümünün ıslama suyunu süzdükten sonra pirinçlerin üzerine ilave ederek kavurmaya devam ediyoruz. Ardından sıcak et suyu, toz tarçın, toz karabiber, yenibahar ve tuz ekleyip karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıp, kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz.

Yarım demet maydanoz ve yarım demet dereotunu yıkayıp ayıkladıktan sonra ince ince kıyıyoruz ve pilav henüz suyunu tamamen çekmeden önce pilavın içine ekliyoruz.

Pilavı alt üst yapıp 1-2 kez karıştırarak, tekrar tencerenin kapağını kapatıyoruz ve pilavın suyunu çekmesini bekliyoruz. Demlendirdikten sonra servis ediyoruz.







TARÇINLI ŞEKERPARE

MALZEMELER

1 çay bardağı irmik

2 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

Yarım çay bardağı sıvı yağ

100 gr. tereyağ veya margarin

2 yemek kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı su

4 su bardağı şeker

2 dilim limon

1 adet kabuk tarçın

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri yoğurup yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parça koparıp yuvarlıyoruz. Fırından çıktıktan sonra üzerine ılık şerbet döküyoruz.