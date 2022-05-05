Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, bayram sonrası nefis bir tarif veriyorum sizlere. Geleneksel Türk mutfağının mihenk taşlarından birini oluşturan mantının Anadolu'daki ana vatanı Kayseri'ye konuk oluyoruz bugün. Envai çeşit mantısı, kurşun aşı, ayvalı tahinli yaprak sarması, düğümlü tatlısı, Kayseri tiridi, aside tatlısı, nevzine tatlısı, çemenli ekmeği ve pastırmasıyla bir başkadır Kayseri mutfağı.

Şimdi size yüzde yüz tutan, pizza ve lahmacunu unutturacak nefis bir tarif veriyorum. Bence bu tarifin en güzel yanı, kıymalı harcın tüm malzemesinin robottan çekilmesi. Birçok kez Kayseri yağlaması pişirmiş biri olarak, bu tarifin en iyi tarif olduğunu söyleyebilirim. Sizi zorlayacak tek tarafı, bu yağlamayı bir kez tadacak olan aile bireylerinizin tekrar tekrar sizden aynı yemeği istemesi olacak. Şebitleri tek tek pişirmek sizi ürkütmesin, arkalı önlü iki dakikada pişiyorlar.



ŞEBİT NEDİR?

Şebit, pideden daha ince açılan bir çeşit yufka ekmektir. Sacda ya da tandırda pişince tadı daha müthiş oluyor. Kurutulup saklanabiliyor, istenildiğinde ıslatılarak yumuşatılıyor.







KAYSERİ YAĞLAMASI

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

4 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

Un

KIYMALI HARCI İÇİN:

Yarım kg. kıyma

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

5 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

5 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

ŞEBİT İÇİN: Bir kaba yaş mayayı, ılık sütü, ılık suyu koyalım ve mayayı eritip kabarmasını bekleyelim. İçine sıvı yağı, tuzu koyalım ve karıştıralım. Azar azar un ilave edelim ve ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Hamuru 30 dakika dinlendirelim. Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparalım. Oklava ile servis tabağı ebatında açalım. Açtığımız hamurları teflon tavada arkalı önlü kızartalım.

KIYMALI HARCI İÇİN: Soğan ve biberleri robottan geçirelim. Domatesleri ince ince küp şeklinde doğrayalım. Kıymayı, suyunu salıp çekene kadar kavuralım. İçine sıvı yağı, tereyağını, soğanları, biberleri, domatesleri ilave edelim ve iyice karıştıralım. Sonra salçaları, kırmızı pul biberi, tuzu, sıcak suyu ilave edelim ve orta ateşte pişirelim. Kızarttığımız hamurların üzerine hazırladığımız wwkıymalı harçtan sürelim ve üst üste dizelim. Sarımsaklı yoğurtla servis yapalım.







PÜF NOKTASI

Bu tarifteki ölçüden tahmini 12 adet lavaş çıkıyor. Üst üste dizip pasta gibi dilimleyerek servis edebileceğiniz gibi, üstünden birer birer alıp dürüm yaparak da yiyebilirsiniz.



PÜF NOKTASI

Kayserililer kızmasın ama ben yağlamayı kuşbaşı tavukla denedim, olağanüstü oldu; tavsiye ederim.