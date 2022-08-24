İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, protein değerinin yüksek olması sebebiyle ülkemizde çok popüler olan kinoaya değineceğim. Tüketime hazır olarak aldığınız kinoa, Chenopodium kinoa bitkisinin tohumudur. Kinoayı diğer tohumlardan ayıran özellik; öğüterek veya doğrudan tüketmek yerine, pirinç veya bulgur gibi pişirilerek kullanılmasıdır. Vücudunuzun ihtiyacı olan dokuz amino asidin tamamını içeren kinoa, kalsiyum, demir ve B vitamini kaynağıdır. Sizler için kinoayla özel tarifler hazırladım.



KİNOALI KISIR



MALZEMELER

1 su bardağı kinoa

1.5 su bardağı su

1 yemek kaşığı biber ya da domates salçası

1 adet salatalık

1 büyük domates

1 çay bardağı kırılmış ceviz

Yarım demet maydanoz

2 diş ezilmiş sarımsak

2 adet taze soğan

3-4 adet körpe kıvırcık yaprağı

1 adet limonun suyu

Yeteri kadar zeytinyağı

Yeteri kadar tuz

Taze çekilmiş karabiber

Pul biber

Kimyon









YAPILIŞI: Kinoayı süzgece koyun ve su dolu bir kasenin içinde iki saat bekletin. Ardından yıkayın ve tencereye koyun. 1.5 su bardağı soğuk su ekleyin, kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra çatalla karıştırın, tuz ve baharatlarını ekleyin. Kullanacağınız zeytinyağının bir kısmını da ilave edip karıştırın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra salçayı ekleyin ve ezmeden iyice karıştırın. İnce kıyılmış taze otları, limon suyu, zeytinyağı, sarımsak ve cevizi ekleyerek karıştırın ve ister ılık, isterseniz soğuk olarak servis edin.



KİNOA KÖFTESİ



MALZEMELER

2 yemek kaşığı kinoa

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Tuz ve baharatlar

YAPILIŞI:

Kinoayı bir su bardağı suda haşlayın. Malzemelerin hepsini robottan geçirin ve iyice karıştırın. Köfte şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve fırında pişirin.



KİNOALI KEK



MALZEMELER

150 gr haşlanmış kinoa

1 su bardağı şeker

2 çorba kaşığı süt tozu

2 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

1.5 tatlı kaşığı karbonat

Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

1-2 adet yumurta, 1 kahve fincanı zeytinyağı

YAPILIŞI: Haşlanmış kinoayı püre haline getirin. Karıştırma kabına şeker, kakao, kabartma tozu, vanilya, karbonat, süt tozunu katın. Püre haline gelmiş kinoa, zeytinyağı, yumurtayı iyice karıştırın. Üzerine kuru malzemeleri katıp mikserle kısa süre karıştırın. Hamur koyu ise 2-3 kaşık süt ekleyin. Yağlanmış kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derecede pişirin.