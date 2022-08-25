Tarçının bilimsel adındaki cins adı olan cinnamomum, Yunancadaki kinnamomon sözcüğünden gelir. İnsanlık tarihinin eski baharatlarından biri olan tarçın, M.Ö. 3000'de Çinliler tarafından kullanılıyordu.

Tarçın Avrupa'da 16'ncı yüzyıldan 18'nci yüzyıla kadar en değerli ve pahalı baharatlardan biri sayılıyordu.

Ünlü tüccar Anton Fugger, 1530'da İmparator V. Karl'ın borç senetlerini onun gözleri önünde tarçın çubuklarından oluşan bir ateşle yakmış, böylece kendi zenginliğini kanıtlamıştı. Tarçın kelimesi Türkçeye ise Farsça dilinden geçmiş. Dar-ı Cin veya Dar-ı Çin'dan tarçın kelimesi türetilmiştir.



TARÇINLI HAVUÇLU KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

2 adet orta boy havuç

1 su bardağı ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya







YAPILIŞI: Oda sıcaklığında bekletilmiş üç adet yumurta ile bir su bardağı toz şekeri mikserle çırpın, bu işleme şeker tamamen eriyene kadar devam edin. Ardından sırasıyla bir su bardağı sütü, bir su bardağı sıvı yağı ilave edin. Karışıma rendelediğiniz havuç, iri dövülmüş ceviz içi ve tarçın ekleyin. Bu esnada ayrı bir kapta 1.5 su bardağı unu, bir paket kabartma tozunu ve vanilyayı karıştırın, kek hamurunuza eleyerek ekleyip mikserle çırpın. Kekinizin akışkan bir kıvama gelmesi için biraz daha un ilavesinde bulunabilirsiniz. Bu aşamada bir parça margarin ile kek kalıbınızın tabanını yağlayın ki kekiniz yapışmasın. Kalıba aktardığınız keki, önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin.



TARÇINLI KURABİYE



MALZEMELER

Yarım paket oda sıcaklığında tereyağı veya margarin (125 gr)

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı pekmez

1 adet yumurtanın sarısı

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım tatlı kaşığı tarçın

1 silme tatlı kaşığı toz zencefil

YAPILIŞI: Kabın içine tereyağını ve toz şekeri koyup karıştıralım. Üzerine pekmezi, yumurtanın sarısını ilave edip karıştırmaya devam edelim. Sonra tarçını, toz zencefili, unu, kabartma tozunu koyalım ve iyice yoğuralım. Ardından tezgahı unlayıp, hazırladığımız hamuru merdaneyle yarım santim kalınlığında açalım ve kalıplarla keselim. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirelim.



TARÇIN ÇAYI NASIL YAPILIR?

YAPILIŞI: Tarçın çayı için beş adet tarçın kabuğu ve iki su bardağı suya ihtiyacımız var. Bir çaydanlık veya küçük bir tencereye bu malzemeleri koyun ve kaynatmaya başlayın. Ara ara karıştırarak karışımın daha iyi olmasını sağlayabilirsiniz. Suyun fokurdamaya başlaması ile birlikte ocağın altını kısmanız gerekir. Kıstıktan sonra tarçın- su karışımının yarım saat kısık ateşte demlenmesini bekleyin.

Demlenen çayı herhangi bir kavanoza alarak dolaba koyabilirsiniz. Tadının biraz daha tatlı olmasını isterseniz, içine karanfil ekleyebilirsiniz.