Yediden yetmişe herkesin büyük bir beğeni ile yediği tostun geçmişi, oldukça eskiye dayanıyor. Yemek yapmaya üşenenler, yorgun argın işten gelenler, öğle arası tatili verenler için mükemmel bir seçim olan tostlar, hazırlanması ile son derece kolaylık sağlarken, karın doyurucu olması ile beraber de insanlar tarafından sık bir biçimde tercih ediliyor.







Tost eski Mısırlılar tarafından keşfedilmiş. Ekmeğin daha fazla saklanabilmesi yani nemden arındırılabilmesi adına tost yapılıyordu. Ekmek kızarması olarak bilinen tostun serüveni 19. yüzyılda Amerikalıların 'tost fırını' üretmesi ile beraber yaygınlık kazanmıştır. Charles Strite, tost makinelerini üretmiş ve bunun patentini de almış. Yapmış olduğu bu makinelerde zaman ayarı bulunduğu için, ekmekler eskisi gibi yanmıyordu ve bu makineler mutfakta son derece kolaylık sağlamaya başlamıştı. 1926 senesinden itibaren, evlerde kullanılmak üzere çeşitli tost makineleri üretilmeye başladı ve bu makineler ekmeği kızarttıktan sonra şiddetli bir biçimde fırlatıyordu. Çeşitli sorunlar teşkil eden bu makinelerin ardından zamanın da ilerlemesi ile beraber otomatik tost makineleri üretilmeye ve yaygın bir biçimde kullanılmaya başladı.

Günümüzde kullanım alanı yaygınlaşan tostlar artık kafelerde, restoranlarda, kantinlerde ve daha pek çok alanlarda karşımıza çıkıyor.







AŞAMA AŞAMA TOST

Ekmek seçimi: Kalın ve gözenekli bir ekmek tercih edin. Bu, peynirin eriyip ekmeğin içine işlemesine yardımcı olacak ve tostunuza ekstra lezzet katacaktır.

Peynirin kesilmesi: Kaşar peynirini, tost makinesinin ısıtmasına uygun kalınlıkta dilimleyin. Çok ince olmamalı, böylece eriyip akmasını önleyebilirsiniz.

Tost makinesini ısıtın: Tost makinesini önceden ısıtın. Bu, ekmeklerin hızlı ve eşit bir şekilde kızarmasını sağlar.

Ekmeklerin yağlanması: Ekmek dilimlerinin bir yüzünü hafifçe tereyağı veya zeytinyağı ile yağlayın. Yağ, kızartma işlemi sırasında ekmeğin dışını çıtır bir hale getirecek.

Peynirin eklenmesi: Ekmek dilimlerinin yağlanmamış yüzlerine, dilimlenmiş kaşar peynirini yerleştirin. İsteğe bağlı olarak dilimlenmiş domates, salatalık veya biber ekleyebilirsiniz.

Tostun kapatılması ve pişirilmesi: İkinci ekmek dilimini yağlı yüzey dışa gelecek şekilde peynirin üzerine koyun ve tost makinesinde kızartın.







ÇITIR BİR TOST KEYFİ İÇİN PÜF NOKTALARI

Orta ısıda pişirin: Çok yüksek ısı, ekmeğin hızla yanmasına neden olabilirken, peynir tam olarak erimez.

Eşit ısı dağılımı: Tost makinesinin her iki tarafını da eşit şekilde ısıttığından emin olun. Böylece her iki tarafı da eşit kızaracaktır.

Peynirin eriyip akmasını kontrol edin: Peyniri makinenin kenarlarına çok yakın koymayın; eriyip akmaması için merkezde tutun.

Ekstra lezzet için baharat ekleyin: Tostunuzu peynirinize kekik, pul biber ilave ederek lezzetlendirebilirsiniz.







AYVALIK TOST



MALZEMELER

6-7 adet sosis

Sucuk

Kaşar peyniri

3 dilim Ayvalık tost ekmeği

Salatalık turşusu

Ketçap

Mayonez

YAPILIŞI: Sosis ve sucuk jülyen şeklinde doğranır. Tavada sotelenir. Ayvalık tost ekmeği ikiye kesilir, bir parçasına ketçap bir parçasına mayonez sürülür. Salatalık turşusu da jülyen şeklinde doğranır. İlk olarak turşu koyulur üzerine, sırasıyla sucuk, kaşar ve sosis eklenir ve kapatılır. Tost makinasına alınır, biraz kızarınca tereyağı sürülür.







TOST EKMEĞİ

Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra hamuru hafifçe yağladığımız tezgaha alıp 8-10 dakika yoğuruyoruz. (İlk başlarda ele çok yapışıyor fakat yoğurdukça kıvam alıyor.) Hamuru hafifçe yağladığımız bir kaba alıp üzerini kapatıp 1 saat bekletiyoruz. Biraz kabaran hamurumuzu tezgaha alıp katlıyoruz. Ve hamuru hafifçe yağladığımız ekmek tavasının içine yerleştirip, streç film ile kapatıyoruz. Hamur kabarıp iki katı olana kadar 1 saat bekliyoruz. Streç filmi üzerinden alıp 175 C'de 30-35 dk hafif üzeri kahverengi olacak şekilde pişiriyoruz.



MALZEMELER

11 fincan un (silme olacak)

1.5 fincan sıcak su

1.5 fincan süt

1 fincan sıvı yağ

1/2 (yarım) fincan toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: 1 yemek kaşığı veya 10 gr lık bir paket aktif kuru mayayı bir kaseye boşaltıp üzerine 1 fincan ılık su koyup aktifleşmesi için 3-4 dk bekliyoruz.