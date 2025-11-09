İDİL DEMİREL

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin eşi Rama Duwaji şimdiden Z kuşağının yeni stil ikonu olarak kabul ediliyor. Etnik kökenlere göndermede bulunan ve Müslüman tasarımcılarının kostümlerini giymeyi tercih eden Duwaji şimdiden moda dergilerinin de peşinde koştuğu bir isim olmuş durumda

New York'un siyasi sahnesi değişirken, sahnenin bir köşesinden yeni bir figür yükseliyor: Rama Duwaji. 28 yaşında, Suriyeli köklerinden beslenen bir illüstratör, animatör ve şimdi şehrin en genç first lady'si... Ama o, bu unvanı klasik anlamda taşımıyor. Duwaji'nin varlığı, resmi törenden çok bir sanat performansı gibi sade, içten ama güçlü bir ifade taşıyor.

Rama Duwaji, eşi Zohran Mamdani'nin yükselişinde yalnızca bir 'destekleyici eş' değil; aynı zamanda bir vizyon ortağı. Kampanya süresince nadiren ön planda görünse de, perde arkasında hem iletişimi hem de estetiği şekillendiren gizli bir eldi. Duwaji için stil, dikkat çekmekten çok sessiz bir anlatım biçimi. Tıpkı çizimlerinde olduğu gibi, her detay kendi hikâyesini fısıldıyor. Bir kuşağın sesini özgür, yaratıcı ve politik olarak bilinçli bir dile giyim tarzına dönüştürmeyi başarıyor. Rama Duwaji'nin tarzı, genç kuşağın özgürlük algısını yansıtıyor. Onun için moda bir gösteri değil, bir fikir. Her parçası, kültürle, kimlikle ve kadınlığın yeniden tanımıyla ilgili.







Filistin esintili bir kumaş giymesi de, bağımsız tasarımcıları tercih etmesi de aslında aynı şeyi söylüyor: kıyafet, onun için bir duruş biçimi. Onun seçim gecesi kıyafeti sade görünse de, içinde çok katmanlı anlamlar taşıyan bir hikâyeydi. Rama Duwaji'nin kıyafetinde dikkat çeken şey markalar değil; anlamın derinliği. Kıyafetiyle yalnızca bir geceye değil, bir döneme dair konuşuyor: Filistin ilhamlı bir kumaşla dayanışmayı, el işçiliğiyle kadın emeğini, minimalist zarafetle Gen Z estetiğini temsil ediyor. Bir sanatçı olarak "göstermeyi" seçiyor. Görünümünün her detayı kumaşın dokusu, metalin parıltısı, kesimin biçimi politik bir dilin sessiz cümleleri gibi. Kısacası, Rama Duwaji için moda bir ifade biçimi, bir kimlik beyanı, bir direniş estetiği. Onun gardırobunda "protokol elbisesi" yok; yerine hikâyesi olan parçalar var.

Jackie Kennedy'nin zarafeti ölçülü bir güçse, Duwaji'nin zarafeti bilinçli bir özgürlük. Michelle Obama döneminde moda, çeşitliliğin vitriniydi; Duwaji'de ise kimliğin kendisi haline geliyor. Yalnızca New York'un değil, modern siyasetin de en özgün moda figürlerinden biri olmaya aday.







FİLİSTİN ESTETİĞİ İLE MESAJ VERİYOR

Üst:

Rama Duwaji'nin üzerinde gördüğümüz üst, Londra merkezli FilistinliÜrdünlü tasarımcı Zeid Hijazi'nin kendi adını taşıyan markasından.

Tasarım, Filistin folklorundan ve 'direniş estetiğinden' ilham alıyor. Fiyatı yaklaşık 12 bin TL civarında. Bu parçanın en etkileyici yönü yalnızca kesimi değil, temsil ettiği düşünce: Orta Doğu kültürel mirasının çağdaş bir beden üzerinden yeniden yorumlanması.

Etek:

Altında yer alan kadife dantel midi etek, New York merkezli Ulla Johnson markasına ait. Markanın 'feminen özgürlük' estetiğiyle uyumlu: el işçiliği, zarif bir form, dantel panellerle bezenmiş yüksek belli bir siluet. Fiyatı yaklaşık bin 50 dolar yani yaklaşık yaklaşık 36 bin TL. Bu etek, Duwaji'nin tarzında sıkça gördüğümüz bir temayı pekiştiriyor: kadınsı ama güçlü.

Aksesuarlar:

Kombinini tamamlayan küpeler, New York merkezli takı tasarımcısı Eddie Borgo'dan. Gümüş sivri uçlu (spike) küpeler, sade görünümüne beklenmedik bir güç katıyor. Takıların fiyatı 250–300 dolar civarında (yaklaşık 10–12 bin TL). Kollarına zarifçe doladığı siyah ince fular, görünümünü resmiyetten çıkarıp şiirsel bir yumuşaklığa dönüştürüyor.







ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİN FAVORİLERİ BELLİ OLDU

Moda-teknoloji şirketi ve premium alışveriş aplikasyonu Lyst, moda dünyasının en popüler markalarını ve ürünlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Her yıl 200 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan alışveriş uygulaması Lyst'in, kullanıcı ve sosyal medya istatistikleri üzerinden oluşturduğu 'The Lyst Index Q3 2025' raporuna göre bu yazın favorisi Saint Laurent, Miu Miu ve COS.

Saint Laurent çok uzun süre sonra ilk kez zirveye yerleşti. Bu tablo, alışverişçilerin mikro çantalar ve botların yanı sıra özellikle loafer'lara yönelmesiyle oluştu; markanın Saint Laurent'nin Le Loafer modeli temmuz-eylül döneminin en çok ilgi gören ikinci ürünü oldu.

Miu Miu, kolej kodlarından ballet-core stiline kadar trend belirleyici özelliğini sürdürdüğü için listede listedeki ikinci sıradaki yerini korudu.

H&M Group'un COS markası dört basamak yükselerek bu çeyrekte aramalarda yüzde 147 artışla dünyanın en gözde üçüncü markası oldu. Marka son dönemlerde güçlü bir ivme yakaladı. Erişilebilir premium bir etiketin küresel ölçekte en üst düzey tasarımcılarla başa baş rekabet edebileceğini gösteriyor.

Bambaşka bir fiyat seviyesinde ancak benzer minimalist bir çizgiye sahip The Row, talepteki yüzde 28'lik artışla iki sıra yükselerek dördüncülüğe çıktı. Coach ise aramalarda çeyreksel bazda yüzde 29 artışla beşinci sıradaki konumunu korudu.







SESSİZ LÜKS ONA YARADI

ABD'li Ralph Lauren, güçlü talep sayesinde yıllık gelir beklentisini yükseltti; çeyreklik geliri 2 milyar doları aştı. Ralph Lauren, artan ekonomik belirsizlik ortamına rağmen yüksek fiyatlı Polo gömlekleri ve pamuklu kablo örgü kazaklarına yönelik güçlü talep sayesinde yıllık gelir tahminini yükseltti. Öte yandan Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA), geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir törenle 2025 CFDA Moda Ödülleri'ni kazananları duyurdu. Moda tasarımcısı Ralph Lauren, Yılın Amerikan Kadın Giyim Tasarımcısı ödülünü Naomi Watts'ın elinden aldı.