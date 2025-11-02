İDİL DEMİREL

Lüks otomobil markaları artık moda sahnesine yalnızca sponsor olarak değil, estetik bir vizyon ortağı olarak da çıkıyor. Bu yeni dönem hız ile stilin aynı hikayede buluştuğu, derinlikli bir kültürel dönüşümün ifadesi

Geçtiğimiz yıl Bentley Motors, Londra merkezli moda ve yaşam tarzı markası Picante ile güçlerini birleştirerek The Open Road adlı özel bir kapsül koleksiyon sundu.







Koleksiyon, Bentley'nin köklü İngiliz mirasını PICANTE'nin çağdaş tasarım anlayışıyla birleştirerek, yolculuk ve keşif teması etrafında şekillendi. Yedi parçadan oluşan koleksiyonda deri bomber ceket, yün kazak, hoodie ve beanie gibi parçalar yer aldı; tüm tasarımlar Picante'nin ömür boyu giyilebilir estetiğini yansıttı.

Sadece yirmi adet üretilen deri bomber ceket, iç kısmındaki elmas dikişli detaylar ve kabartmalı Bentley kanat logosuyla koleksiyonun en özel parçası olarak öne çıktı.

Bu iş birliği, lüks seyahat kavramını yeniden yorumlayarak modayı bir yol hikâyesine dönüştürdü her parça, geçmişle geleceği aynı zarafette buluşturdu.







Bu yıl tanıtılan Aimé Leon Dore x Porsche FW25 Capsule Collection, iki markanın uzun soluklu iş birliğinde yeni bir sayfa açtı. Koleksiyon, Porsche'nin arşivindeki klasik yarış giyiminden ilham alarak 1990'lar estetiğini çağdaş kumaş ve kesimlerle yeniden yorumladı. Jet Black, Tango Red, Pine Grove ve Aspen Gold tonlarıyla oluşturulan palet, Porsche'nin zamansız renk mirasını Aimé Leon Dore'un sade şehirli çizgisiyle buluşturdu. Her parça, miras ile modernliği harmanlayan bir duruş sergilerken, koleksiyonun genel havası klasik hızın zamansız stili olarak öne çıktı.







Bu yıl tanıtılan Balenciaga x Automobili Lamborghini koleksiyonu, iki markanın yenilikçi ruhunu tek potada buluşturuyor. Fall 25 koleksiyonunun bir parçası olarak duyurulan seri; oversize bomber ceketler, motorsporu esintili deri montlar, trompe-l'oeil tişörtler ve 2025 model Lamborghini Temerario'dan ilham alan detaylarıyla dikkat çekti. Rodeo, Hourglass ve Explorer çantalar Lamborghini kalkan logosuyla yeniden yorumlandı, koleksiyon ise Balenciaga mağazalarında ve dijital platformlarda eşzamanlı olarak satışa sunuldu. Kampanyanın yüzleri Lamborghini Revuelto süper spor otomobiliyle poz verdi.







Geçtiğimiz yıl sonunda Şanghay'da düzenlenen City of Genius etkinliğinde Mercedes-Benz, Moncler ve Kenzo'nun kreatif direktörü Nigo bir araya gelerek Project G-Class: Past II Future projesini tanıttı. 1990'lardan kalma bir G-Class modeli, Moncler'ın ikonik puffer estetiği ve Nigo'nun moda duyarlılığıyla yeniden tasarlanarak bir otomotiv sanat eserine dönüştürüldü. Bu araçtan ilhamla hem sınırlı sayıda üretilecek özel bir G-Class serisi, hem de üçlü ortak tasarımı olan bir moda koleksiyonu yaratıldı. Aracın tavanına yerleştirilen ses sistemleri, Devon Turnbull'un imzasını taşıyan boom box tasarımıyla nostaljiyi gelecekle buluşturdu. Past II Future koleksiyonu ise bu yıl nisan ayında piyasaya çıkan ve sadece 20 adet üretilen G-Class modeliyle aynı anda piyasaya çıktı.







Bu yıl Volvo Cars, ünlü ABD'li tasarımcı Sergio Hudson ile iş birliği yaparak markanın ABD'deki 70'inci yılına özel Runway Meets the Road kapsül koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyon, tamamen elektrikli Volvo EX90 modelinin iç mekânında kullanılan sürdürülebilir kumaşlardan ilham alarak tasarlandı. Hudson, Volvo'nun sade İskandinav estetiğini kendi tarzıyla birleştirerek, iki parçadan oluşan özel bir seri yarattı: Tailored Wool Blend car coat ve Nordico in Dawn belt. Her iki parça da EX90'ın koltuk döşemelerinde kullanılan doğal yün ve geri dönüştürülmüş malzemelerle üretildi, sürdürülebilir lüks anlayışını giyilebilir hale getirdi. Charleston'daki Volvo fabrikasında geliştirilen bu proje, moda ve otomotivin ortak değerleri olan tasarım, zanaatkarlık ve bilinçli zarafet kavramlarını kutladı.







LÜKS MARKANIN GLOBAL ELÇİSİ OLDU

LÜKS MARKANIN GLOBAL ELÇİSİ OLDU

İtalyan modaevi Valentino, geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama yaptı ve oyuncu Dakota Johnson'ın markanın global elçisi olduğunu duyurdu. Hollywood yıldızı, bu yeni rolüyle lüks markasının kreatif direktörü ve uzun zamandır arkadaşı olan Alessandro Michele ile yeniden bir araya geliyor. Johnson konuyla ilgili olarak "Valentino ailesine katıldığım için çok mutluyum ve en yakın arkadaşım Alessandro Michele ile yeniden bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bu harika ve yetenekli insanlardan oluşan bir ekiple bu yeni bölüme başlamaktan onur ve heyecan duyuyorum" dedi.







YENİLEBİLİR ÇANTALAR

YENİLEBİLİR ÇANTALAR

Lüks dünyası kesinlikle sınır tanımıyor. Lüks moda markaları da podyumlar kadar yeme- içme dünyasında da iddialı olduklarını her fırsatta ortaya koyuyor. Yaklaşan yeni yıl dönemi için özel bir çalışma yapan Louis Vuitton, ünlü Fransız pasta şefi Maxime Frederic ile bir çikolata koleksiyonu hazırladı. Evet, yanlış okumadınız. Markanın çantalarından esinlenilerek hazırlanan yumurta formlu çikolata koleksiyonu kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Çanta çikolatanın içinde kavrulmuş fındık dolgusu bulunuyor. Üzerinde Louis Vuitton'un klasik monogram deseni var. Çikolata çanta 250 dolara yani yaklaşık 10 bin 500 liraya satışa sunuldu.







YILIN MÜCEVHER TASARIMI

Fransız lüks markası Chanel, geçtiğimiz yıl tanıttığı Haute Joaillerie Sport koleksiyonuna ait Sweater Prestige kolyesiyle dünyanın en önemli mücevher tasarım ödüllerinden biri olarak gösterilen Grand Prix de la Haute Joaillerie de önemli bir ödül kazandı. Chanel'in kolyesi, 'Yılın En İyi Mücevher Tasarımı' ödülüne layık görüldü. Beyaz altın, platin, pırlanta, zümrüt ve oniksten oluşan bu özel kolye; toplam 37,18 karat ağırlığında 11 zümrüt kesim taşla bezeli. Spor giyimden ilham alan tasarım, sweatshirt ve spor giyim bağcıklarının formunu yüksek mücevher estetiğiyle yeniden yorumluyor.