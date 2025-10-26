İDİL DEMİREL

Moda endüstrisi uzun yıllardır değişimin peşinde. Ama 2025 itibarıyla artık devrimden söz etmek mümkün. Lüks markalar sadece kumaş, dikiş ve el işçiliğiyle değil; yapay zekâ, metaverse ve dijital giyilebilen ürünlerle kimliklerini yeniden tanımlıyor. Artık bir çanta yalnızca bir aksesuar değil aynı zamanda bir NFT, bir dijital pasaport veya avatarın sanal gardırobunda yer alan bir statü sembolü

Eylül 2025'te Ralph Lauren, Ask Ralph adını verdiği yapay zekâ tabanlı bir dijital asistanı tanıttı. Kullanıcılar, bu sistem aracılığıyla markanın koleksiyonlarıyla kişisel tarzlarını eşleştirebiliyor, dijital avatarları üzerinde kombinleri deneyebiliyor. Markanın dijitale geçişi yalnızca satış değil; kişiselleştirilmiş deneyim üzerinden "dijital terzilik" kavramını öne çıkarıyor.





Louis Vuitton, 2024'ten itibaren "VIA" adlı projesiyle Web3 ve dijital sanata adım attı. Marka, bu platformda sınırlı sayıda NFT koleksiyonları yayımlayarak lüks modayı sanal dünyaya taşıdı. İlk seri, Modern Kovboy temalı FW24 koleksiyonundan ilham aldı; ceket ve anahtar formundaki NFT'ler sürreal bir çöl atmosferinde sunuldu. 2025'te ise Pharrell Williams'ın yönettiği SS26 defilesi temel alındı ve Hint çöllerini andıran sahnelerde yeni dijital parçalar tanıtıldı. Louis Vuitton'un 'VIA'sı, artık markanın yolculuğunu podyumlardan dijital evrenlere taşıyor.





Valentino, 2023'te Meta ile yaptığı iş birliği kapsamında, Instagram, Facebook ve VR platformlarında kullanılabilen avatar kıyafet koleksiyonları sunarak haute couture çizgisini sanal evrene taşıdı. geçtiğimiz günlerde de Valentino bu vizyonu bir adım öteye taşıyarak Wanna adlı artırılmış gerçeklik şirketiyle iş birliğine gitti. Yeni Garavani VSling çantası için geliştirilen AR deneyimi sayesinde kullanıcılar çantayı telefon kamerası aracılığıyla sanal olarak deneyebiliyor.





Gucci 2025 baharında Gucci, The Sandbox platformunda 'Gucci COSMOS Land' adlı interaktif bir dijital evren açtı. Kullanıcılar bu dünyada markanın arşivine ait tasarımları keşfedebiliyor, sanal defilelere katılabiliyor ve avatarlarını Gucci parçalarıyla giydirebiliyor. Marka ayrıca 'Virtual 25' adını verdiği tamamen dijital sneaker koleksiyonunu piyasaya sürdü yalnızca AR ve oyun ortamlarında giyilebiliyor. Bu adım, Gucci'yi 'fiziksel ürün üreten' bir modaevi olmaktan çıkarıp, 'dijital kimlik tasarlayan' bir marka haline getirdi.





Balenciaga, 2025 ilkbahar-yaz defilesini sanal ortama taşıyarak VR için özel bir uygulama geliştirdi. Kullanıcılar bu uygulamayla defileyi VR ortamında yeniden izleyebiliyor, interaktif lookbook üzerinden geçmiş koleksiyonlara da erişebiliyor. Deneyim, göz ve el hareketleriyle kontrol ediliyor ve kullanıcıya podyumun içinde olma hissi yaşatıyor. Demna döneminden beri dijital yeniliklere öncülük eden Balenciaga, bu projeyle "moda yaşanır" mesajını güçlendiriyor.



ROMANTİK, ASİL VE İDDİALI

Bu hafta Vakko bünyesinde tasarımları satılan Alberta Ferretti markasının tasarımcısı Lorenzo Serafini; Türk medya mensupları, müşterileri ve sosyal medya içerik üreticileriyle bir araya geldi. Bir koleksiyonu en doğru ve içten şekilde tanımanın yolu tabii ki o koleksiyonu tasarımcısından dinlemek. Serafini, bize özel olarak düzenlenen defile sırasında sonbahar-kış koleksiyonundan bahsetti ve bizlerle uzun uzun sohbet etti. "Konforlu, rahat, giyilebilir, iddialı, feminen, romantik bir şıklık. Kadının içinde rahat hissettiği ayrıca kendisine özgü sensüalitesini ortaya koyabildiği parçalar. Ceketleri iki yönlü giyebiliyorsunuz, elbiselerin bazı detayları çıkarılabiliyor ve bu şekilde de farklı şekillerde kullanabilmenize olanak sağlıyor" diye konuştu. Sonra konu renklere geldi. Tasarımcı, "Herkes renkli bir şeyler yapılsın. Podyumda bolca renk olsun diyor. Ancak hayatın gerçekliği hiç de öyle değil. Kadınlar siyahın konforuna ve rahatlığına alışmış durumda. Herkes siyah renkle kendisini daha rahat hissediyor. Dolabını açtığında da eli daha çok siyah renkli parçalara gidiyor. Biz de çok iyi kumaşlarla, vücudu saran, beklenmedik detayları olan çok şık siyah elbiseler yaptık tam olarak bu yüzden" dedi.





ÜNLÜLER BU STİLETTOLARIN PEŞİNDE

Son dönem kırmızı halı etkinliklerini takip ettiyseniz bazı markaların şöhretler dünyasında yükselişe geçtiğini bazı markalarınsa silindiğini fark etmişsinizdir. Yükselişte olan markalardan biri kesinlikle Gianvito Rossi.

İsim tanıdık geldi değil mi? Marka ünlü ayakkabı tasarımcısı Sergio Rossi'nin oğluna ait. 2006 yılında markasını Milano'da kuran Gianvito Rossi verdiği röportajlarda, "Etiket ve logoya ihtiyaç duymayan öz güveni yüksek kadınlar için tasarım yapıyorum" diyor. Gerçekten de tasarımları o kadar rahat ki ünlüler dünyasının tartışmasız favorisi olmuş durumda. Neyse ki biz Türk kadınları çok şanslıyız marka İzmir'in ardından İstinye'de bulunan bir AVM'de mağaza açarak bize daha da yakınlaşmış oldu.



HİSSELERİNİ SONUNDA GERİ SATIN ALDI

Moda dünyasında ayakta kalabilmek için birçok lüks marka çeşitli ortaklıklar kurmaya çalışıyor. Giuseppe Zanotti de bu markalardan biriydi.

2014 yılında şirket hisselerinin yüzde 30'unu LVMH lüks grubu tarafından desteklenen yatırım fonu L Catterton'a satan marka, geçtiğimiz günlerde hisselerini geri almayı başardı. 1957 doğumlu ayakkabı tasarımcısı Giuseppe Zanotti, kendi ismini taşıyan ilk ayakkabı butiğini 2000 yılında Milano'da açıyor. Zanotti, "Bu adım gelişim stratejimizi tam bir özerklikle sürdürmemizi sağlayacak" diyor. Zanotti, bu zaferin ardından çok markalı bir mağazanın davetlisi olarak Türkiye'ye de geldi.