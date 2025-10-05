İDİL DEMİREL

Paris’te yapılan defilelerle dört büyük moda başkentindeki moda haftalarının sonu geldi. Dünyanın dört bir yanından ünlü akınına uğrayan Paris, bir kez daha modanın gerçek başkenti olduğunu tüm dünyaya ispat etti. Birkaç gün içinde, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 30 bin uluslararası misafirin de etkisiyle Fransa ekonomisi yaklaşık 100 milyon euro kazandı

Paris Moda Haftası kesinlikle Paris'in dünyanın moda başkenti olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne sürdü. Bu moda haftası çok heyecan vericiydi. Matthieu Blazy'nin Chanel'in kreatif direktörü olarak hazırladığı ilk koleksiyonu izledik. Jonathan Anderson'ın Dior'un kreatif direktörü olarak hazırladığı ilk koleksiyonun büyüsüne kapıldık. Dediğimiz gibi moda tasarımları açısından çok iddialı birkaç güne şahit olduk.







Defilelere katılan ve ön sırada izleyenlerin rekor sayıda ünlü olması nedeniyle Paris, diğer tüm moda başkentlerinin önüne geçti. Oyuncu, şarkıcı, sporcu, manken yani kendi alanlarının en ünlülerinin yer aldığı moda haftasında uzun yıllar sonra ilk kez sosyal medya ünlülerinin esamesi okunmadı. Çoğu marka bu sezon Paris'e herhangi bir sosyal medya ünlüsü götürmedi.







ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp'in yaklaşık 30 yıl aradan sonra Paris Moda Haftası'na katılması tahmin edersiniz ki moda dünyasında büyük yankı uyandırdı. Depp, Dior modaevinin erkek parfümü Dior Sauvage'ın yüzü olan Depp, Dior defilesini ön sıradan izledi. Yaklaşık 10 yıldır markayla çalışan 62 yaşındaki oyuncu, böylece yıllar içinde yaklaşık 20 milyon dolar kazanmasını sağlayan markaya olan bağlılığını da göstermiş oldu.







Moda dünyasında bir başka hafızalara kazınan kare de Jackson ailesinden geldi. Efsanevi müzik insanı Michael Jackson'ın kızı Paris Hilton ve halası şarkıcı Janet Jackson'ın Tom Ford defilesine girmek için kapıda karşılaştıkları ve birbirlerine sarıldıkları o karenin samimiyeti ve sıcaklığı herkesin kalbini eritti diyebiliriz.







Bir başka sımsıcak görüntü de pop müziğin yaşayan efsanesi Madonna ve kızı Lourdes'in Saint Laurent defilesini izlemek için salona girerken çekilen görüntüleriydi. En son iki sene önce birlikte bir defile izleyen anne ve kız önce defileyi izledi ardından da Paris'in gece hayatının tadını çıkardı.







Yıldızlar geçidi diye bir şey gerçekten varsa o geçit de Paris'te yaşandı. L'Oreal Paris Runway kesinlikle moda haftası dönemine denk gelen en renkli ve iddialı etkinliklerden biriydi. L'Oreal podyumunda yürüyen isimlerin normal hayatta bir araya gelebilmesini hayal etmek bile imkansız. Kimler yoktu ki podyumda yürüyenler arasında Kendall Jenner, Eva Longoria, Cindy Bruna, Ariana Greenblatt, Gillian Anderson, Andie Macdowell ve Aja Naomi King... Hôtel de Ville'in hemen önündeki alanda düzenlenen bu görkemli defilede podyumda yürüyenlerden iki isim diğerlerinden daha da özeldi... 80 yaşındaki ünlü oyuncu Helen Mirren de podyuma çıktı ve mankenleri kıskandıracak bir ahenk içinde yürümeyi başardı. Aynı podyuma 87 yaşındaki Jane Fonda da çıktı. Sağlıklı ve fit görüntüsüyle Fonda bir kez daha tüm kadınlar için ilham kaynağı olmayı başardı.







Tom Ford defilesinin görkemini uzun süre kimse unutamayacak gibi... Kylie Jenner, Rita Ora, Kate Moss, Pamela Anderson, FKA Twigs gibi birçok ünlü isim defileyi izleyenler arasındaydı. Haider Ackermann'ın kreatif direktörlüğünü üstlendiği marka seksi ve iddialı koleksiyonuyla moda severleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.







En merak edilen defilelerden biri kesinlikle moda dünyasının son dönemki en büyük dehalarından biri olarak kabul edilen Jonathan Anderson'ın Dior'un kreatif direktörü olarak yaptığı defileydi. Markanın Christian Dior'dan sonraki bütün koleksiyonlarının ilk kreatif direktörü olarak görevlendirilen Anderson tüm moda dünyasından tam not aldı. Koleksiyonun güzelliğinden ön sırada oturanlar yeterince konuşulmadı diyebiliriz hatta. Hollywood'un neredeyse A tüm ünlüleri defiledeydi. Helen Mirren, Charlize Theron, Jennifer Lawrence, Anya Taylor-Joy, Rosalia, Jenna Ortega, Willow Smith, Anitta, Cara Delevingne ve hatta Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni'de defileyi ön sırada izleyenler arasındaydı.







Ön sırası bir başka yıldızlar geçidi olan marka da Louis Vuitton'du. Emma Stone, Zendaya, Lisa, Sophie Turner, Lea Seydoux, Jennifer Connelly defileyi en önde izleyenler arasındaydı.







Saint Laurent defilesini, Madonna ve kızı Lourdes gibi pek çok ünlü isim izledi. Renee Zellweger, Hailey Bieber, Zoe Kravitz, Linda Evangelista'nın aralarında bulunduğu pek çok isim bu önemli defileyi izledi.







Paris Moda Haftası döneminde en çok kimin fotoğrafı çekildi? Daha birkaç ay önce milyar dolarlık serveti olanlar arasına eklenen Hailey Bieber kesinlikle iddialı tarzıyla fotoğrafı en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Dani Michelle'in stil danışmanlığının da etkisiyle Rhode kozmetik markasının kurucusu Bieber'ın Tom Ford dönemine ait Gucci parçaları, Saint Laurent blazer'ları, Mugler elbiseleri ve Donna Karan takımları hepimizin kalbini çaldı.







KENDİ VINTAGE SATIŞ ALANINI KURDU

Son yıllarda ikinci el ve vintage satışlarının nasıl patladığını hep birlikte görüyoruz. Durum öyle bir noktaya geldi ki lüks satış platformları ve lüks markalar bu konuda kendi platformlarını kurmaya başladılar. Bunlardan sonuncusu ise Ralph Lauren oldu. Markanın uzmanları yıllar boyunca satın alınan ve sonra farklı ikinci el platformlarında satışa çıkarılan ürünleri satın alıp markanın kendi platformunda satmaya başladı.







AB KOMİSYONU ONAYLADI

Moda dünyasında son dönemde çok önemli hareketler oluyor. İtalyan Prada Group'un nisan ayında Versace'yi 1,25 milyar euro (52.8 milyar TL) değerinde bir anlaşma ile ABD'li lüks grup Capri Holding'den satın aldığını duyurması büyük yankı uyandırmıştı. Versace 2018 yılından bu yana, 1981 yılında ABD'li tasarımcı Michael Kors tarafından kurulan çok uluslu bir moda grubu olan Capri Holding'e aitti. Bu satışla ilgili son onayın gerçekleşmesi için konu son olarak Avrupa Komisyonu rekabet kuruluna gelmişti. Kurulun da onayıyla dev satışın yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.







BİR ALTIN ATACIMIZ EKSİKTİ

Lüks markaların iddialı tasarım ürünlerinin ne kadar iddialı olabileceğine insan bazen inanamıyor. Mesela lüks mücevher markası Tiffany & Co.'nun piyasaya çıkardığı ataç gibi... "Bir mücevher markası neden ataç satıyor ki?" diye boşuna sormayın. 18 ayar altından üretilen ataç bin 500 dolar değerinde. Ofiste en çok kaybolan şeyin ataç olduğu düşünülecek olursa herhalde bu ataç çok iddialı dosyalar için kullanılabilir ancak.