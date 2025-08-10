İDİL DEMİREL

Moda dünyasının en etkili isimleri, yalnızca podyumlarda değil, yaşadıkları mekanlarda da vizyonlarını ortaya koyuyor. Her bir ev, tasarımcısının markasında gördüğümüz detayları mimariye taşıyarak, modanın yaşam tarzına nasıl dönüştüğünü gösteriyor

Simon Porte Jacquemus'un Le Lavandou kasabasında, Güney Fransa'da yer alan evi, genç tasarımcının kendi deyimiyle "Çocukluk rüyam. Tam bir Provence masalı". Bu villa yaklaşık 300 yıldır Jacquemus'un ailesine ait. Lavantalarla çevrili bu ev, açık beyaz cephesi, doğal taş zemini ve mimarisiyle markasının sade ama iddialı tavrını da yansıtıyor. Evin iç mekanlarında rustik ama özenli mobilyalar, yumuşak tonlarda tekstil öğeler ve geniş pencereler dikkat çekici.







Thom Browne'un New York'ta bulunan evi; 1920'lerde Anne Vanderbilt için inşa edilmiş bir kent evi. Ev, American Georgian tarzı dış cephesiyle öne çıkarken, iç mekanlar tasarımcıların ikonografisini taşıyan detaylar taşıyor. Foyer'da siyah beyaz mermer zemin, bronz aşk melek heykeli ve zengin tarih hissiyle dolu mimari öğeler yer alıyor. Oturma odası Jacques Quinet mobilyalar, Nakashima masa ve tarihi İngiliz kanepeleriyle donatılmış; koleksiyon parçaları, rafine zevkle küratörlüğü yapılmış bir sanat galerisini andırıyor.







Alessandro Michele'in Roma'daki evi, bir modacının hayal gücünün mimariyle nasıl iç içe geçebileceğinin en etkileyici örneklerinden biri. Aristokrat bir aileye ait olan 16'ncı yüzyıldan kalma Palazzo Scapucci'de yaşayan Michele, bu yapıyı restore ederken geçmişin büyüsünü korumayı ve ona kişisel bir katman eklemeyi tercih etmiş. Gotik freskler, antika mobilyalar, Viktoryen portrelerle çevrili duvarlar ve her odada farklı bir hikaye anlatan dekorasyon dili, adeta zamanın katmanlarını üst üste seriyor.







Valentino Garavani'nin Fransa'daki Château de Wideville ve İtalya'daki Villa La Vagnola isimli malikâneleri, klasik zarafetin ve tarihsel zenginliğin bir araya geldiği iki görkemli yapı. Château de Wideville, 17'nci yüzyıldan kalma bir Fransız malikanesi; zarif bahçeleri, mermer şömineleri, Rönesans tabloları ve Versailles tarzı duvar işlemeleriyle, Valentino'nun koleksiyonlarındaki ihtişamın mekansal yansıması. Villa La Vagnola ise İtalyan zarafetinin en sade ve asil halini sunuyor. İç mekanlar, antik Roma ve Rönesans etkileriyle dekore edilmiş; duvarlarda klasik tablolar, tavanlarda freskler ve odalarda ince zevkle seçilmiş antika mobilyalar yer alıyor. Bu iki konut da Valentino'nun modadaki kırmızı halı zarafetini ev atmosferine dönüştürdüğü alanlar olarak öne çıkıyor.







Prada'nın eş kreatif direktörü ve kendi markasının kurucusu Raf Simons'un Antwerp'teki dairesi, orta yüzyıl modernizminin sakin bir yorumu. 1968'de inşa edilen iki katlı dairede wenge ahşap merdivenler, yerden tavana sürgülü camlar ve 50'ler‑60'lar tasarım mobilyaları bulunuyor. Pierre Jeanneret koltuklar, Noguchi sehpa ve Nakashima bank gibi parçalarla döşenen yaşam alanı, Simons'un çağdaş sanat koleksiyonuna sahne oluyor; Sterling Ruby'nin seramik heykelleri, Mike Kelley'in bayrakları ve Evan Holloway'in metal ışınlarla impale edilmiş heykelleri evin her köşesini dolduruyor.







Belçikalı tasarımcı Dries Van Noten'in Lier'deki Ringenhof adlı 55 dönümlük malikanesi, 1840'lardan kalma neoklasik bir yapı. İç mekânlar, Dries Van Noten mağazalarını da tasarlayan iç mimar Gert Voorjans tarafından dekore edilmiş; antikalar ve desenli kumaşlar markanın tekstil zenginliğini yansıtıyor. Viktoryen mimaride restore edilen bu yapı, klasik Avrupa bahçeleriyle çevrili ve iç mekanlarında egzotik detaylarla bezeli. Van Noten'in evinde Uzak Doğu tekstilleri, Osmanlı halıları ve ipek duvar kâğıtları gibi kültürel referanslar, onun koleksiyonlarındaki zengin desen dünyasının birebir izdüşümü.







