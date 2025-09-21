İDİL DEMİREL

Dünyanın en ünlü modaevlerinin başında oturan isimlerin büyük kısmı gençliklerinde bambaşka işler yaparak çalışma hayatına adım atmış. Neredeyse hiçbiri moda eğitimi almadı; hatta çoğu, hayatının ilk yıllarında modaya dair hiçbir plan da kurmadı





RALPH LAUREN

Ralph Lauren (asıl soyadı Lifshitz), modaya hiçbir akademik eğitim almadan girdi; ilk basamakları da tasarım stüdyoları değil, mağaza zeminleriydi. New York'ta büyüdükten sonra kısa bir süre işletme okudu, ardından iki yıl askerlik yaptı. Dönünce Brooks Brothers'ta satış danışmanı olarak çalıştı; burada müşterinin neyi niçin seçtiğini, kumaşın, kalıbın ve servis dilinin nasıl hikayeye dönüştüğünü sahada öğrendi. 1967'de küçük bir ofiste Polo etiketli kravatlarını satmaya başladı. Ve ardından gerisi geldi.







GIORGIO ARMANI

1975 yılında Giorgio Armani, ortağı Sergio Galeotti ile kendi markasını kurduğunda, aslında modaya en alt basamaktan girmiş bir isimdi. Tıp eğitimini yarıda bırakmış, ardından Milano'nun ünlü mağazası La Rinascente'de vitrin düzenleyicisi ve satın almacı olarak çalışmıştı. Formal bir moda eğitimi yoktu; ama kumaşın davranışını, ışığın gücünü ve müşteri psikolojisini mağaza zemininde öğrenmişti. Kariyerinin kırılma anı, 1980'de Richard Gere'in rol aldığı American Gigolo filminde geldi. Armani'nin tasarladığı yumuşak omuzlu, astarı inceltilmiş takımlar bir anda erkek şıklığının yeni simgesi oldu.







COCO CHANEL

1900'lerin başında Gabrielle 'Coco' Chanel'in yolu modadan çok uzak görünüyordu. Yoksul bir çocukluk geçirmiş, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra yetimhanede büyümüştü. Gençliğinde geçimini sağlamak için Moulins ve Vichy'deki kabarelerde şarkıcılık yaptı. 1910'da Paris'te ilk şapka dükkânını açtı. Başlangıçta yalnızca şapka yapıyordu, ama kısa sürede aristokrat kadınlar Coco'nun sade, kullanışlı ama şık tasarımlarını keşfetti. O dönemin dar korseler ve abartılı süslemelerle dolu kadın giyimine karşı, Chanel daha rahat ve fonksiyonel kıyafetler sundu. Jersey kumaşını gündelik lükse taşıması, dönemin en radikal hamlelerinden biriydi.







CHRISTIAN DIOR

1930'ların Paris'inde Christian Dior'un kariyeri moda değil, sanat dünyası etrafında şekilleniyordu. Genç Dior, aslında mimarlık okumak istiyordu, fakat ailesi onun siyaset bilimi eğitimi almasını sağladı. Üniversite sonrası tutkusu olan sanata yöneldi ve Paris'te küçük ama etkili bir galeri açtı. Bu galeride Picasso, Braque ve Dalí gibi modern sanatın öncülerinin eserlerini sergiledi; hatta Jean Cocteau'nun işleri de burada yer buldu. Dior'un gözü, çizgi ve kompozisyonu sanat yapıtlarından öğrenmeye başladı. Ancak 1929 ekonomik buhranı ve ardından gelen ailevi mali sıkıntılar, galerinin kapanmasına yol açtı. Dior, ayakta kalabilmek için illüstratörlük yaptı; gazeteler ve moda evleri için şapka ve elbise çizimleri hazırladı. Bu iş, onun için geçim kaynağıydı ama aynı zamanda modaya atılan ilk adımdı.







KARL LAGERFELD

Karl Lagerfeld'in moda yolculuğu, podyumlarda değil, kağıt ve kalemle başladı. Genç Karl, Hamburg'da büyüdü ve çocuk yaşta resme olağanüstü bir yetenek gösterdi. Ailesi onun sanatsal merakını destekledi, böylece Paris'e taşındığında zamanının çoğunu moda illüstrasyonları çizerek geçirdi. Moda eğitimi almamıştı; ama dergilere ve moda evlerine sunduğu çizimleriyle, kıyafetin nasıl düşeceğini, ışıkla nasıl hareket edeceğini kâğıt üzerinde yakalayabiliyordu. 1954'te dönüm noktası geldi: Uluslararası Yün Sekreterliği'nin açtığı yarışmada, genç tasarımcı Yves Saint Laurent ile birlikte ödül kazandı. Bu sayede Pierre Balmain'in yanında asistan olarak çalışmaya başladı. Ardından Jean Patou için haute couture koleksiyonları hazırladı.

Miuccia Prada Miuccia Prada'nın hikâyesi, tipik bir moda kariyeri başlangıcından çok uzak. Milano'da doğan Miuccia, gençliğinde sanata ve sosyal meselelere meraklıydı. Milano Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktorası yaptı. Bu dönemde sahne sanatlarıyla da ilgilendi, hatta bir süre mim sanatçılığı yaptı. Moda onun hayatında yok gibiydi; Prada'nın kurucusu olan büyükbabasının deri eşya atölyesini devralması gerektiğinde kaderi tamamen değişti.







VIRGIL ABLOH

Virgil Abloh, modanın klasik yollarından gelmeyen, 21'nci yüzyılın en devrimci isimlerinden biriydi. 1980'de Chicago'da Gana göçmeni bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 2002'de inşaat mühendisi olarak üniversiteden mezun oldu. 2006'da Illinois Institute of Technology'de (IIT) mimarlık yüksek lisansını tamamladı. IIT'de eğitim gördüğü sırada, kampüste ünlü mimar Rem Koolhaas tarafından tasarlanan bir bina inşa ediliyordu. Koolhaas'ın daha önce Prada için defile setlerinde de çalışmış olması, Abloh'un kafasında mimarlık ile modanın kesişim noktalarını açan bir kıvılcım oldu.







