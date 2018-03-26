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MEVLÜT TEZEL
26 Mart 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Alço’dan Mevlana olur mu?

?Yeşilçam'ın en bilinen kötü karakterlerinden biri olan , Amsterdam'dan teklif edilen yabancı bir yapımda '' karakterini oynayacağını söylemiş ama proje hakkında başka bir detay vermemiş.
Yeşilçam filmlerinde kadınları içeceklerine attığı ilaçla kötü yola düşüren 'Gazozcu' lakaplı Alço'yu neden Mevlana rolünde oynatmak istediler acaba? Sakın Alço uyduruyor olmasın?
Elbette Alço bir oyuncu, her rolü oynayabilir; lakin Mevlana'yı oynatacak başka bir oyuncu yok muydu?
Yoksa bu da dış mihrakların bir oyunu mu?

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