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MEVLÜT TEZEL
26 Mart 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Fenerbahçe inşaat şirketi mi?

Aziz Yıldırım, yeni projelerini açıklamış: Tüm altyapı, 'nin karşısında satın alınan 230 dönümlük araziye taşınacak.
'da 80 dönümlük araziye Topuk Yaylası benzeri bir tesis yapılacak. 'nın hemen yanındaki araziye bir alışveriş merkezi ve butik otel yapılacak.
Üçüncü köprü bağlantı yollarında toplanan 200 dönüm arazi değerlendirilecek.
Yıldırım'ın transfer listesi ise şöyle: Arjen Robben, Mario Balotelli, Franck Ribery, Marouane Fellaini...
Yıldırım; gençlere yatırım yapmak için parayı tesislere gömüyor, sonra da arıza, emekliliği gelmiş futbolculardan oluşan kadrolar kuruyor. Bu ne yaman çelişkidir...
Projelere bakacak olursak... Elbette emlak gelirinin kulübe maddi katkısı olabilir ama , , Başakşehir'den daha kötü bir kadrosu olan, yıllardır altyapıdan futbolcu yetiştiremeyen, borç batağında olan Fenerbahçe'nin önceliği Antalya'ya ikinci bir Topuk Yaylası tesisi kurmak mı olmalı? Üçüncü köprü bağlantı yollarında arazi toplamak, ve otel açmak vs.; Fenerbahçe bir spor kulübü mü yoksa bir inşaat şirketi mi?

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