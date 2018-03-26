MasterCard'ın Avrupa'nın 16 ülkesinde yaptığı Social Fanalytics (Sosyal Fanalitik) araştırmasına göre, Türkler sosyal medyada 'en sadık taraftar' çıkıyor.

Ancak Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, kulüplerimizin maç günü gelirleri ve seyirci ortalaması Avrupa kulüplerinin çok gerisinde kalıyor.

2016 yılında İngiltere'de 768 milyon Euro, Almanya'da 621 milyon Euro, İspanya'da 435 milyon Euro, İtalya'da 221 milyon Euro maç günü geliri olurken, Türkiye'de bu rakam sadece 63 milyon Euro.

Bu sadakatsizliğin nedeni olarak, oynanan futbolun kalitesinin düşük olmasını gösterebilirsiniz. Lakin Süper Lig'in, en azından Almanya 2. Ligi'nden daha kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Türkiye'de maç başına seyirci ortalaması 13 bin 470. Bu rakam, 16 bin 881 ortalamalı Almanya 2. Ligi'nin bile altında. 80 milyon nüfuslu ülkede Passolig kart sayısının 3.7 milyon olması da düşündürücü.

Yüksel'in bu güzel haberi, Türkiye'de taraftar olgusunun ve futbol kültürünün sanıldığından çok daha düşük seviyede olduğunu gösteriyor ne yazık ki.

Sosyal medyada en küçük hatada futbolcuyu, hakemi, gazeteciyi, kulüp çalışanlarını linç eden, maç yayınlarını korsan izleyen ama kulüplerine en küçük bir katkısı olmayan bu sanal taraftarların 'boykot' tehditlerini ve taleplerini dikkate almamak lazım.