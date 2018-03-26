Yaklaşık iki hafta önce dünya evine giren Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ı bir restoran çıkışında gazeteciler görüntülemiş.

Bir muhabirin, "Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz.

Hayalinizdeki düğün nasıldı?" sorusu üzerine Doğan, elini ağzına götürüp fermuar işareti yaparak konuşmayacağını ima etmiş. Muhabir bu kez, "Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?" diye sormuş. Arda da öfkeyle "Edepli ol, ne demek yasak. Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun" diye bağırmış.

Dünyada, mekan çıkışlarında ünlülerin genelde fotoğrafları çekilir, fazla soru yöneltilmez. Bizde ise, özellikle tartışma yaratacak sorular yöneltiliyor.

Bu 'yem' sorular her şekilde muhabire yarıyor. Ünlü yanıt vermese 'Niye konuşmadı' oluyor, yanıt verse haber büyüyor. Ünlü tehdit ederse, kavga çıkarsa haber manşet oluyor. Bu tehdit Arda'ya yakışmadı. Yıllardır magazin basının merceği altında olan Arda bu hatayı nasıl yapar?