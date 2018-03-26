Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Arda yemi yuttu
MEVLÜT TEZEL
26 Mart 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Arda yemi yuttu

Yaklaşık iki hafta önce dünya evine giren ile 'ı bir restoran çıkışında gazeteciler görüntülemiş.
Bir muhabirin, "Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz.
Hayalinizdeki düğün nasıldı?" sorusu üzerine Doğan, elini ağzına götürüp fermuar işareti yaparak konuşmayacağını ima etmiş. Muhabir bu kez, "Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?" diye sormuş. Arda da öfkeyle "Edepli ol, ne demek yasak. Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun" diye bağırmış.
Dünyada, mekan çıkışlarında ünlülerin genelde fotoğrafları çekilir, fazla soru yöneltilmez. Bizde ise, özellikle tartışma yaratacak sorular yöneltiliyor.
Bu 'yem' sorular her şekilde muhabire yarıyor. Ünlü yanıt vermese 'Niye konuşmadı' oluyor, yanıt verse haber büyüyor. Ünlü tehdit ederse, kavga çıkarsa haber manşet oluyor. Bu tehdit Arda'ya yakışmadı. Yıllardır magazin basının merceği altında olan Arda bu hatayı nasıl yapar?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN