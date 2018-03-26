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MEVLÜT TEZEL
26 Mart 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Senaryoyu izleyici yazacak!

Bir bilim kurgu filmi olan 1983 yapımı 'War Games', altı bölümlük bir dizi olarak yeniden çekildi. Bu diziyi farklı kılan ise, izleyicilere kişisel bir izleme deneyimi sunması.
Dunyahalleri.com'un haberine göre; '#WarGames' adlı diziyi hazırlayanlar; İngiliz oyun tasarımcısı Sam Barlow ile hikayeler anlatmak için etkileşimli bir platform olarak kurulan isimli bir girişim.
Dizi, Eko'nun özel teknolojisiyle çoklu pencerelerde oynatıldığı için izleyiciler büyütmek istedikleri pencereyi seçerek diziyi izleyebiliyorlar.
Eko adlı sistem de her bir izleyicinin en çok hangi pencereyi seçtiği hakkında bilgi topluyor ve bu bilgileri kullanarak, hangi hikayelerin ve karakterlerin izleyicinin ilgisini çekeceğini belirliyor.
Bence bu, dizi ve sinema sektörü için devrim niteliğinde bir gelişme. Bu sistem sayesinde ilk bölümü pilot çekilen bir dizi, yapımcıya izlenme oranını artıracak net bilgiler sunabilir. Sistem ayrıca, devam eden bir diziyi izleyicilerin beğenisi doğrultusunda yönlendirebilir. Senaryoları yapay zekaların yazacağı geleceğe doğru hızla ilerliyoruz!

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