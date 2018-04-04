RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla 'aile dostu' dizilerin ödüllendirilmesine yönelik yasal düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirtti. 'Aile dostu' dizileri teşvik için yaklaşık 8 milyon liralık bütçe ayırılmış. Bu para elbette bir diziye verilmeyeceği ve paylaştırılacağı için rakam sembolik olabilir.

Para önemli değil, RTÜK toplum yararına çok önemli bir karar aldı.

Son dönemde asker ve mafya dizileri ekranlarda fazla yer almaya başladı. Zaten diziler genelde entrika ve dram üzerine kurulu. Sadece aile dizileri değil, komedi dizilerinin bile sayısı az. Elbette kanallar önce alacağı reytinge bakıyor, 'aile dizisi çekeyim de topluma faydalı olayım' diye düşünmüyorlar.

Öte yandan izleyicinin de nefes almaya, kafalarını boşaltmaya ihtiyacı var. Hep acı, kan, şiddet, kavga nereye kadar!

Her kanalın mutlaka bir aile dizisi olmalı.

TV kanalları da 'aile dostu dizi' projesine destek olmalı, ortak bir tavır alınmalı.