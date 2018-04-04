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MEVLÜT TEZEL
04 Nisan 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

İnternetteki felaket tellallığı

'Kontrolden çıkan Çin uzay istasyonu Tiangong-1, 'u tehdit ediyor', 'Dev uzay istasyonu 2 Nisan'da İstanbul'a düşebilir', 'Uzay istasyonu İstanbul'a ne zaman düşer?'... Birçok haber sitesinin bu başlıklarla haberini yaptıkları Tiangong- 1 uzay aracının büyük bir kısmı, 'un güneyinde atmosfere girer girmez yanarak infilak etti.
İstanbul ile Büyük Okyanus arasında mesafe çok ama çok fazla. Sırf daha fazla 'tık' almak için okuyucuyu bu kadar endişelendirmeye gerek var mı? İstanbul'a azıcık yağmur, kar yağma ihtimali olduğunda da felaket tellallığı yapıyorlar. Haberleri daha çok tıklatmak için topluma sürekli negatif enerji yüklüyorlar, insanlarda huzursuzluk yaratıyorlar.
Çarpıcı, abartılı başlıklarla okuyucuyu kandıran internet siteleri, inandırıcılıklarını hızla kaybediyorlar. Artık bir habere tıklamadan önce iki kere düşünüyoruz.

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