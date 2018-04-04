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MEVLÜT TEZEL
04 Nisan 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Sponsor basketbolu seviyor

Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Şubesi verilerine göre; 2001 yılında 137 bin lira olan sponsorluk gelirleri, 2017'de 184 milyon 822 bin liraya yükseldi.
Sponsorlar, 13 Eylül 2001'den 25 Ocak 2018'e kadar toplamda 998 milyon 18 bin lira Türk sporuna destekte bulundu.
Sponsor gelirindeki artış sevindirici ama 17 yılda toplanan para, gibi büyük bir ülke için daha fazla olmalıydı.
Ülkemiz futbolla yatıp kalkarken un 255 milyon 997 bin lira sponsor geliriyle birinci sırada yer alması sürpriz mi? Futboldaki şiddet ve kavga kültüründeki artış, tribünlerdeki seyirci sayısındaki düşüş, bunun sürpriz bir gelişme olmadığını gösteriyor.
Sponsorlar şiddet, kavga ve tartışmanın olmadığı organizasyonları tercih ediyor, şiddetin markalarına zarar vereceğini biliyorlar ve bu yüzden daha medeni bir ortama sahip basketbolu tercih ediyorlar.

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