Bursa'nın Osmangazi ilçesinde unuttuğu makbuzu almak için bankaya giren Melih S.'nin park ettiği otomobilinin camını kırıp 68 bin dolar çalanlar; Peru, Kolombiya ve Kübalı çıktı. Yaklaşık 11 bin km. uzaktan gelen çete üyeleri sorguda, Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Bu haber, dünyada adımızın çıktığının göstergesidir. Hırsıza, dolandırıcıya çok kolay para kaptırıyoruz. Parayı elden nakit almanın bence üç nedeni var:

Para transferinde bankaların yüksek ücret alması, ödemeleri nakit yapıp vergiye takılmamak ve 'Bize bir şey olmaz' duygumuz.

Adamlar, büyük paralar kazanacaklarından o kadar eminler ki, gemiyle Kuzey Atlantik Okyanusu'nu aştıktan sonra Cebelitarık Boğazı'nı geçip Akdeniz üzerinden Türkiye'ye gelmişler. Yarı dünya turu atmışlar.

Son dönemde yabancı hırsız ve dolandırıcıların sayısı arttı. Artık bazı ülkelere vize koymak gerekiyor. Vize işlemleri kolay olsun ama en azından ülkemize gelen insanlar vize denetlemesinden geçsin.

Hırsızı, katili bu kadar kolay ülkemize giriş yapmasın.