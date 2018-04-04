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MEVLÜT TEZEL
04 Nisan 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

MSG’de ‘buton’ kavgası

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (),
10. Genel Kurulu'nda yaşanan sözlü kavgalar hiç hoş olmadı.
Halbuki sanatçıların topluma örnek olması gerekiyor.
Toplantıda çekilen videoda 'ın, 'in bağırma çağırmalarını izlemek bile insanı rahatsız ediyor.
Kavganın nedeni; oylamanın el kaldırılarak yapılması. Bir oyun bile önemli olduğu çekişmeli bir seçimde tek tek kalkan elleri saymak elbette zordur. Toplantıda söz alan tepkisinde haklıydı: "Benim MSG düzeyinde, biraz önce sevgili Garo'muzun anlattığı gibi, çağdaş düzeyde hareket edebilen bir sistemde köy kahvesindeki gibi bir oylamayı kabul edebilmem mümkün değil. Şahsi fikrimdir bu. Bunun baştan mekanik butonlarla yapılması için verdiğimiz öneri, 5 bin lira verilmediğinden dolayı kabul edilmedi. Hakikaten şu anda muz cumhuriyeti durumundayız..." O kadar çok para kazanan sanatçıların bir olup 5 bin liralık 'buton' sistemini kurduramaması trajikomik.

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