Cem Yılmaz, sosyal medyadan yeni film projesiyle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"Evet, sevgili sinemaseverler...

Yeni sinema fikrim 'Karakomik Filmler', 2 film birden olmak üzere umuyorum Ocak'ta sinemada... Ben başladım, gerisi de güzel gelirse çok şahane işler çıkacağına eminim. Gora'yı çok sevmiştim ama Hokkabaz'ın yeri ayrı diyorsan:) Sıradaki parça sana..." Ben de 'Hokkabaz'ın, 'Her Şey Çok Güzel Olacak'ın yeri ayrı diyenlerdenim...

Yılmaz'ın birer saatlik iki film birden çekmeyi planladığı konuşuluyor.

Şimdi filmlerin süresi birer saat olduğu için iki filme bir bilet parasına mı gireceğiz? İki film birden gösterime sokmak, enteresan bir pazarlama sürecini de beraberinde getirebilir.

Belki bu yöntemle, eğer filmler de kaliteli olursa Yılmaz gişe rekoru kırabilir.

Bence Cem Yılmaz'ın hatalarından biri de, çektiği filmleri montajda kısaltmaya kıyamaması, süreyi uzun tutması...

Yılmaz'ın yeni projesinde filmlerin birer saat olması ortaya daha kaliteli işler çıkarabilir.