Çin'de en büyük sperm bankalarından biri olan Pekin Üniversitesi Hastanesi, erkek bağışçılarda aranılan özellikler arasında 'sosyalist anavatanı sevme' ve 'Komünist Parti liderliğini destekleme' şartlarını aradığını duyurdu. Hastanenin bu ideolojik sadakati nasıl teyit ettiği ise belirsiz. Şaka gibi ama gerçek! Yoksa Çinli bilim insanları komünist geni mi keşfetti? Komünizm genle mi geçiyor? Ya komünist olmayanlar organize bir şekilde sperm bağışında bulunursa? En önemlisi, anne kapitalist ise ne olacak?