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MEVLÜT TEZEL
16 Nisan 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Coachella’ya Türk akını

, Hadise, , , , Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Burcu Esmersoy gibi birçok ünlü isim;
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen ve en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella'ya katıldı. ABD'de Nevada Çölü'nde düzenlenen ünlü Burning Man festivaline de Türk ünlüleri akın ediyor. Artık ünlüler arasında yeni trend, yabancı festivalleri kaçırmamak.
Hem sosyal medyadan festival görüntüsü paylaşmak daha havalı oluyor, hem de kaliteli çılgın eğlenceleri gözlerden ırak yaşamış oluyorlar.

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