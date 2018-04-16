Spor Toto 1. Lig'de lider Çaykur Rizespor'un üç puan gerisinde olan Ümraniyespor, 33'üncü haftada lideri sahasında ağırlayacak. Eğer Ümraniyespor Süper Lig'e çıkarsa, Süper Lig'deki İstanbullu takım sayısı altıya yükselecek.

İstanbulspor da play-off'lardan gelirse, bu sayı yediye bile çıkabilir. O zaman Süper Lig'in adı da İstanbul Ligi olsun!

Bu köşede defalarca yazdım: 18 takımlı ligde beş İstanbul takımı bile fazla. Bu sayı altıya çıkarsa; Süper Lig, İstanbul'a hapsedilecek, bu da rekabet ve ekonomik anlamda futbola büyük darbe vuracak. Üç büyükler, daha çok maçı evinde oynamış gibi olacak. Anadolu'ya gitmek istemeyen yıldız futbolcular için alternatif takım sayısı artacak. Ayrıca İstanbul'dan bir takım Süper Lig'e yükseldiğinde kolay kolay küme düşmüyor çünkü sermaye İstanbul'da. Bu da Anadolu'daki futbolun gelişmesini engelliyor.

Eğer Ümraniyespor da, Kasımpaşa ve Başakşehir gibi tribünleri dolduramazsa seyirci ortalaması daha da düşecek.

Elbette Ümraniyespor, Süper Lig'e çıkmayı hak ediyor; düşük bütçeyle büyük işler başardılar. Benim itirazım, Süper Lig'in oluşumuna... Eğer bu ulusal bir ligse, İstanbul'a limit konmalı; katılımcı takım sayısı dördü ya da beşi geçmemeli. Ya da takım sayısı artırılmalı.

İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa liglerinde 20 takım yer alıyor. Türkiye, İsviçre ya da İskoçya değil; 81 ili olan, 80 milyon nüfuslu büyük bir ülke. Eğer İstanbul'dan takım sayısı altı ya da yediye yükselecekse, Süper Lig 20 takım olmalı ve bu heyecan tüm ülkeye yayılmalı.