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MEVLÜT TEZEL
16 Nisan 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Ünlü isimler İstanbul’dan kaçıyor

Oyunculuğu bırakıp Kaş'a yerleşen , büyükbaş hayvan yetiştirmeye başlamış.
Son dönemde birçok ünlü İstanbul'dan kaçıyor; bazıları tamamen oraya yerleşiyor, bazıları ise işi çıkınca İstanbul'a dönüyor.
, Köyceğiz'de çiftlik aldı; kendisini organik yaşama adadı, ekmeğini bile elleriyle yapıyor. da anne olduktan sonra Köyceğiz'de 10 dönümlük araziye çiftlik yaptırıp köy ortamında yaşamaya başladı. Manken ve oyuncu Atilla Saral, 25 yıllık kariyerinin ardından İstanbul'daki villasını ve cipini satıp Çanakkale Assos-Küçükkuyu'da bir arazi satın aldı. 15 metrekarelik konteyner ve 20 metrekarelik karavanda yaşayan Saral, "Bir daha asla şehir hayatına dönmem" diyor.
'Mahallenin Muhtarları' dizisinin 'Şirin'i, oyuncu Esra Akkaya, Etiopya'dan evlatlık edindiği yavrusu Can Alex ile Bitez'de yaşıyor ve orada konsept bir restoran işletiyor.
Nejat İşler, sadece işi çıktığında Bodrum Gümüşlük'ten ayrılıyor.
Sümer Ezgü, Ege, Burak Hakkı, Müge Boz, Zeynep Türkeş, Berna Öztürk ve diğerleri... İstanbul'dan kaçmak ünlüler için trend oldu.
Yani İstanbul'un ünlü nüfusu hızla azalıyor.

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