Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre; çocuk oyun alanlarında ve yakınlarında baz istasyonların bulunması artık yasak. Güzel bir gelişme ama bu yasak bir dönem kamuoyunda çok tartışılan baz istasyonlarının zararlarını gündeme taşıdı. İnternet ve telefon hayatımızın vazgeçilmezleri; baz istasyonları olmazsa cep telefonlarını kullanamayız. Ama şunu da unutmayalım: Baz istasyonları 3-4 metrelik alan içinde insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu mesafenin dışında ise etkisi azalıyor. Bazı apartmanların tepesinde baz istasyonları görüyorum; buna apartman sakinleri belli bir ücret karşılığı izin veriyorlar ama sağlıklarını da riske atıyorlar.