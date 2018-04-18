Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Baz istasyonlarına yeni yasak
MEVLÜT TEZEL
18 Nisan 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Baz istasyonlarına yeni yasak

'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre; çocuk oyun alanlarında ve yakınlarında baz istasyonların bulunması artık yasak. Güzel bir gelişme ama bu yasak bir dönem kamuoyunda çok tartışılan baz istasyonlarının zararlarını gündeme taşıdı. İnternet ve telefon hayatımızın vazgeçilmezleri; baz istasyonları olmazsa cep telefonlarını kullanamayız. Ama şunu da unutmayalım: Baz istasyonları 3-4 metrelik alan içinde insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu mesafenin dışında ise etkisi azalıyor. Bazı apartmanların tepesinde baz istasyonları görüyorum; buna apartman sakinleri belli bir ücret karşılığı izin veriyorlar ama sağlıklarını da riske atıyorlar.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN