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MEVLÜT TEZEL
18 Nisan 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Video hakem komedisi

Bundesliga'da oynanan Mainz 05-Freiburg maçında ilk yarının bitiş düdüğünü çalan hakem Guido Winkmann'a, hakem uygulamasından Freiburg'lu oyuncunun ceza sahasında topa elle müdahale ettiği uyarısı geldi. Pozisyonu tekrar televizyonda izleyerek evsahibi ekibin lehine penaltı kararı veren hakem Winkmann, soyunma odasına giden futbolcuları yeniden sahaya çağırarak penaltı atışını kullandırdı.
Pablo De Blasis 45+7'nci dakikada penaltı atışını gole çevirdi ve Mainz 05 ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı, maçı da 2-0 kazandı.
Video hakem uygulaması sahada adaleti sağlıyor ama soyunma odasına giden futbolcuları geri çağırmak da futbolun doğasına aykırı.
Bu olay, maç sonunda yaşansa evden futbolcu mu çağırılacak?
Böyle bir olayın bizim derbilerde yaşandığını düşünsenize, ortalık karışır!

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