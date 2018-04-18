Başrollerinde Yeşim Salkım, Hakan Eren ve Ali Ekberol'un yer aldığı 'Eğreti Gelin Ladik' filmini ilk üç günde sadece 796 kişi izledi. Film, 10 bin 745 lira hasılat yaptı.

Filmde rol alan Hakan Eren ile ilgili Yeşim Salkım, "Hakan Eren'in performansı da şahane.

25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim" demişti. Galiba filmdeki erotik sahnelerin de gişeye faydası olmamış.

Asıl ilginç olan ise Zaim Güvenç ile Deniz Güvenç'in yönettiği filmin 2015'te çekilmiş olması.

Bir film vizyona girmek için neden üç yıl bekler? Bu zaman zarfında salon bulamadı mı? Üç yıl aradan sonra 34 salon bulundu, 'Hadi gösterime sokalım bari' mi dendi? Festivallerde gösterilmiş, ödül almış 'art house' yapımlar bile yeterli salon bulamazken, üç yıl önce çekilmiş bir film nasıl 34 salon bulabilir? Bu sorular böyle devam eder gider.

Daha önce de yazdık; yerli film enflasyonu yaşanıyor. Her önüne gelen film çekiyor. Bu kadar çok filmin çekilmesi gişede başarılı olacak yapımların da izlenme oranını düşürüyor.