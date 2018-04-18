Kenan Doğulu, 14 Nisan'da Kartal'daki İstMarina'da verdiği konserinde, yaklaşık 10 bin kişilik seyirci topluluğu arasında bir bebek gördü. Şarkısını kesip "Çok arkada biliyorum ama baktıkça dayanamıyorum. Annesinden rica ediyorum, ne olur elden ele onu bana gönderin. Sevip koklayayım" dedi. Bebek binlerce kişi arasından sahneye ulaştırıldı. Kenan Doğulu, 1 yaşındaki kız çocuğunu kucaklayıp "Yerim onu. Nasıl da şaşırdı" dedi. Seyirciler "Çok yakıştı, darısı başına" diye bağırdı.

15 Nisan'da Beren Saat, uzun bir aradan sonra Instagram'ını kullanmaya başladı ve ilk paylaşımı iki köpeğiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları oldu. Kenan baba olma hasretini sahnede bebek kucaklayarak gösteriyor, Beren de köpeklerinin fotoğrafını paylaşıyor. Enteresan bir tesadüf olmuş.

2014 yılında evlenen ünlü çiftin bebek sahibi olmayı çok istediği bunun için tüp bebek tedavisi gördükleri yazıldı. Daha önce ikiz bebek beklediği haberlerinin çıkmasının ardından Beren konuyla ilgili "Çıkan haberler artık kabak tadı verdi.

Çıkan her haberi doğrulama ya da yalanlama gayretinde değilim çünkü umurumda değil. Bu haberlerin yapılması sadece reklam meraklısı bir hastanenin, hasta haklarını hiçe sayarak bilgi sızdırması" demişti.

Ne yazık ki, Beren'in üzerinde büyük bir baskı var ama moralini de yüksek tutmak zorunda. Kenan'ın sahnede bebek kucaklaması bile Beren'in üzerindeki baskıyı artırır diye düşünüyorum.

