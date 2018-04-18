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MEVLÜT TEZEL
18 Nisan 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Kadınlarımız şişmanlıkta birinci

'nın genelinde yaptığı Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'na göre; Türkiye'de her 100 erkekten 20.5'i, her 100 kadından da 41'i obez. Türkiye, obezite ve şişmanlık oranında Avrupa genelinde kadınlarda birinci, erkeklerde 15'inci sırada.
Hürriyet'ten 'ın haberine göre; ülkemizde obezitenin en çok görüldüğü bölge ise yüzde 33.1 ile . Şişmanlığın en az görüldüğü bölge ise yüzde 20.5 ile Orta Anadolu.
Enteresan sonuçlar. Obeziteyi birçok faktör etkiliyor ama en önemlisi hareketsiz yaşam.
Türk kadınların Avrupa'nın en şişmanı çıkması da herhalde TV'de kadın ve yemek programları ile dizi izlemekten dışarıya çıkmaya pek vakit bulamamalarından kaynaklanıyor.
Akdeniz ülkesiyiz, dışarıda çok vakit geçirmemiz lazım ama son dönemde TV bağımlılığı zirve yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nın özellikle kadınlarımıza spor yapma alışkanlığını kazandırmak için projeler üretmesinde fayda var.

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