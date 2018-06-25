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MEVLÜT TEZEL
25 Haziran 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Cocu riskli tercih mi?

Taraftarlarda ve medyada, Fenerbahçe'nin ünlü bir teknik direktörle anlaşacağı yönünde bir beklenti vardı. Ama PSV'nin teknik direktörü Philip Cocu ile anlaşıldı. Cocu; Barcelona'da futbol oynamış, PSV'yi üç kez şampiyon yapmış bir teknik direktör. PSV'yi 24 yaş ortalamaya sahip kadroyla şampiyon yapması, hücum futbolu oynatması Cocu'nun artıları. Tabii burası Türkiye; Cocu'dan daha büyük kariyerli teknik direktörler 'de başarılı olamadı.
Bence Cocu'nun başarısı biraz da çalışacağı yönetimle uyum içinde olup olmamasına bağlı.
Hollandalılar özgürlüklerine düşkündür, sesli düşünürler, işlerine karışılmasından hoşlanmazlar.
Cocu, döneminde gelseydi başarılı olamazdı. , Hollandalı teknik adam için de büyük bir şans.
Bazıları için riskli bir seçim gibi görünse de Cocu, genç ve kariyeri yükselişte bir teknik direktör. Başarılı olacağına inanıyorum.

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