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MEVLÜT TEZEL
25 Haziran 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Seçimden en güzel kare

Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören 21 yaşındaki Eda Türk ve 'da yürüme güçlüğü çeken 93 yaşındaki Ahmet Şimşek, sedyeye konup ambulansla oy kullanacakları okullara götürüldüler. Sağlık Bakanlığı, telefonla arayıp sağlık sorunları nedeniyle oy kullanamayan birçok insana ambulans gönderdi. Bu uygulamadan dolayı Sağlık Bakanlığı'nı kutlarım. Keyfi nedenlerle ya da tembellikleri yüzünden oy kullanmayanlar bu fotoğrafa baksalar iyi olur. Oy kullanmak, en temel vatandaşlık görevidir. Keyfi nedenlerle oy kullanmayanın şikayet etme hakkı yoktur.

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