Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, ikinci maçında İsveç karşısında öldü öldü dirildi. İlk maçında Meksika'ya 1-0 mağlup olan Almanya'nın mutlak galip gelmesi gerekiyordu. 1-0 yenik duruma düştüler, 83'üncü dakikada 10 kişi kaldılar ama 90+5'te Kroos'un muhteşem frikik golüyle galip gelmeyi başardılar.

Bu golden sonra Twitter sayfamda ünlü İngiliz golcü Gary Lineker'in şu meşhur sözünü paylaştım:

"Futbol basit bir oyundur; 22 kişinin 90 dakika topu kovaladığı, sonunda her zaman Almanlar'ın kazandığı bir oyundur."

Sonra a Spor Müdürü Serkan Korkmaz'ın, Lineker'in bu sözünün yeni sürümünü Twitter'a yazdığını öğrendim. Lineker bu kez şöyle demiş: "Futbol basit bir oyundur. 22 oyuncu 82 dakika topun peşinden koşar. Almanlar kırmızı kart görür. Geriye kalan 21 adam 13 dakika daha topu kovalar ve sonunda yine Almanlar kazanır."

Alman futbolu, disiplin ve azim demek. Kötü de oynasalar bir şekilde kazanıyorlar. Lineker daha çok ekmek yer bu meşhur tespitinden.