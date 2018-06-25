Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Seçimde Sezen Aksu gerginliği
MEVLÜT TEZEL
25 Haziran 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Seçimde Sezen Aksu gerginliği

; Beykoz'da bulunan İlkokulu'nda oy kullanırken basın mensuplarının kendisini görüntülemesine tepki gösterdi, görevlilerden çekim yapılmamasını istedi. Aksu'nun yanındaki bir kişi, gazetecilerin üzerine yürüyüp "Buranın müdürüyüm, Sezen Hanım'ı çekmeye iznin var mı?" diyerek, görüntü almalarını engellemeye çalıştı.
Aksu, "Oyumu kullandım, bir şey söylemiyorum" dedikten sonra okuldan ayrılırken; kendisini görüntüleyen gazetecilere hangi kurumda çalıştıklarını sordu.
Aksu neden bu kadar sinirliydi acaba? Dünyanın her yerinde ünlü sanatçılar oy kullanırken görüntülenir.
Aksu ilk kez mi oy kullanıyor?
Aksu'nun yanındaki şahsın gazetecilerin görevlerini yapmasını engellemesi suça girer!
Ne gerek vardı bu gerginliğe.
Aksu da haberleri okuyunca yaptıklarından pişman olmuştur.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN