Sezen Aksu; Beykoz'da bulunan Sedat Simavi İlkokulu'nda oy kullanırken basın mensuplarının kendisini görüntülemesine tepki gösterdi, görevlilerden çekim yapılmamasını istedi. Aksu'nun yanındaki bir kişi, gazetecilerin üzerine yürüyüp "Buranın müdürüyüm, Sezen Hanım'ı çekmeye iznin var mı?" diyerek, görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

Aksu, "Oyumu kullandım, bir şey söylemiyorum" dedikten sonra okuldan ayrılırken; kendisini görüntüleyen gazetecilere hangi kurumda çalıştıklarını sordu.

Aksu neden bu kadar sinirliydi acaba? Dünyanın her yerinde ünlü sanatçılar oy kullanırken görüntülenir.

Aksu ilk kez mi oy kullanıyor?

Aksu'nun yanındaki şahsın gazetecilerin görevlerini yapmasını engellemesi suça girer!

Ne gerek vardı bu gerginliğe.

Aksu da haberleri okuyunca yaptıklarından pişman olmuştur.