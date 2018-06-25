Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Geç alınmış doğru karar
MEVLÜT TEZEL
25 Haziran 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Geç alınmış doğru karar

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), geçen sezon uygulanan altı yabancı oyuncu sayısının, 2018-2019 sezonu ile beşe indirilmesine karar verdi.
Takımlar, iki yıl beş yabancı ile oynayacak. Geç alınmış doru bir karar. TBF Başkanı 'nu kutluyorum.
Kulüplerimiz Avrupa'da başarılı olurken, milli takımda oynatacak yetenekli oyuncu bulamaz hale gelmiştik. Uluslararası turnuvalarda kötü sonuçlar alıyorduk. Yabancı sayısının beşe inmesiyle birlikte yerli oyuncular daha çok sahada kalma şansı bulacak.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN