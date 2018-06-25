Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), geçen sezon uygulanan altı yabancı oyuncu sayısının, 2018-2019 sezonu ile beşe indirilmesine karar verdi.

Takımlar, iki yıl beş yabancı ile oynayacak. Geç alınmış doru bir karar. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu kutluyorum.

Kulüplerimiz Avrupa'da başarılı olurken, milli takımda oynatacak yetenekli oyuncu bulamaz hale gelmiştik. Uluslararası turnuvalarda kötü sonuçlar alıyorduk. Yabancı sayısının beşe inmesiyle birlikte yerli oyuncular daha çok sahada kalma şansı bulacak.