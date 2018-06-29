Cem Yılmaz'ın 'iki film birden' olarak tasarladığı 'Karakomik Filmler 1' ve 'Karakomik Filmler 2'nin vizyon tarihleri belli oldu. Box Office Türkiye sitesinin haberine göre; ilk film 18 Ocak 2019 tarihinde, ikincisi ise 15 Mart 2019 tarihinde vizyona girecek.

Dört hikaye iki filmde anlatılacak.

Farklı tarihlerde vizyona girseler de, filmlerin arasında bir bağlantı olması bekleniyor; tabii farklı öyküler işlenecek her filmde.

Türk sinema tarihinde iki ay arayla iki film birden vizyona sokan bir sinemacı olduğunu hatırlamıyorum, dünya sinemasında da olmayabilir!

Peki, Cem Yılmaz neden böyle bir yol izledi? Benim aklıma ilk şu geliyor:

Yılmaz'ın filmlerinin süresi aşırı uzun, öyküde sarkmalar oluyor.

Yılmaz, kurguda filmlerini kısaltmaya kıyamıyor.

Bence Yılmaz, 'Karakomik Filmler' projesinde elindeki malzemeyi fazla buldu ve iki film birden çekmeye karar verdi. Elbette tüm bu yazdıklarım, şu an birer varsayım.

'İki film birden' formülü Yılmaz'a gişede büyük başarı getirebilir.

İlk filmi beğenenler ikinci filmde farklı öykülerin olacağını bilip yine bilet alabilir. Yılmaz, ilk filmde ikinci filme mutlaka köprü kuracaktır, bu da izleyenlerde merak uyandırıp ikinci filme gitme isteğini artırabilir. Tabii tersi de olabilir! Umarım ortaya güzel filmler çıkar, keyifle izleriz.