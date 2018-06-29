Almanya Dünya Kupası'ndan elenince ZDF kanalında, 'İlkay ve Mesut'un Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası Almanya düzgün oyun çıkaramadı' yorumu yapıldı. Alman medyasının genelinde de İlkay ve Mesut'un formsuzluğu bu fotoğrafa bağlandı.

Ne fotoğrafmış kardeşim! Almanya'da dolu yağsa onu da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlayacaklar!

Maçın taktiklerini Erdoğan mı verdi? Alman teknik adam Joachim Löw'e süper yıldız Leroy Sane'yi kadroya almamasını Erdoğan mı söyledi?

Vodofane Park'taki ıslıklardan bile etkilenen Timo Werner gibi çömez golcüde ısrar etmesini Erdoğan mı istedi?

Bence suçlu; Alman medyası ve siyasetçiler. Erdoğan'ı seven İlkay ve Mesut'un çektirdikleri bir anı fotoğrafını memleket meselesi yaptılar. Alman Cumhurbaşkanı, Mesut ve İlkay'la görüştü. Basın, İlkay ve Mesut'un çok üstüne gitti. Alman taraftarlar tribünden Mesut'u yuhaladı ve bu da takımı negatif yönde etkiledi.

Bence başarısızlığın temel nedeni;

Alman futbolcuların başarıya doymaları, yılın 10 ayı yoğun tempoda futbol oynamaları!