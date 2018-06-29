Paris'ten İstanbul'a gelen Fransız turiste, Atatürk Havalimanı'ndan Kozyatağı'ndaki oteline ulaştırmak için 1500 TL'lik fatura kesildi. VIP araç şirketi, taksinin ortalama 100 TL yazdığı yer için aldığı 1500 TL'nin normal olduğunu savunurken, turistin Fransa- Türkiye gidiş-dönüş uçak biletine 1800 TL ödediği öğrenildi. Şirket çalışanı "VIP araçlar, normal araçlar değil. İçinde içecek vs. hizmeti var. Araçla havalimanından Kozyatağı'na gitmek insanın bir gününü alıyor. Benim o gün başka bir kazancım olmuyor" demiş. Olmuyorsa bunun faturası müşteriden mi çıkarılır? O araçta pahalı yiyecek-içecek ne olabilir ki? Fransız turist, araçta pahalı şarap açıp Kobe bifteği mi yedi? Adam neredeyse aynı parayı uçak biletine vermiş. Daha önce de Japon turistlere Yeşilköy'den Sultanahmet'e 1550 lira fatura kesilmişti.

Turistlere böyle kazık faturalar çıkarmanın ülke ekonomisine zararı büyük. O turist ülkesine döndüğünde tanıdıklarına Türkiye'de nasıl kazık yediğini anlatacak.

Bu, Türkiye adına negatif etki yaratacak.

Turistik bölgelerdeki hanutçulara şimdi de VIP araçlar eklendi.