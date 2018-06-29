Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmini vizyonda olduğu üç hafta üç günde 190 bin 885 kişi izledi. Bu sürede elde edilen hasılat ise 661 bin lira. Genelde ülkemizde salon bulma sorunu çeken 'art house' festival filmleri için güzel bir hasılat.

Ancak bu hasılat, Ceylan'ın bir önceki filmine göre düşük.

'Kış Uykusu', 304 bin 782 kişi tarafından izlenmiş ve 3 milyon 577 bin lira hasılat elde etmişti. 'Ahlat Ağacı'nın şu anki gişe rakamları bu başarıyı yakalayamayacağını gösteriyor.

'Ahlat Ağacı'nın 195 lokasyonda, 'Kış Uykusu'nun ise 132 lokasyonda vizyona girdiğini de not düşelim!

Ben 'Ahlat Ağacı'nı daha çok beğenmiştim, hatta 'Uzak'tan sonra en iyi Nuri Bilge Ceylan filmi' diye yazmıştım.

Sinema eleştirmenleri de genelde aynı kanıdaydı ama film izleyiciden beklenen ilgiyi görmedi. Bunun birçok sebebi olabilir. Örneğin 'Ahlat Ağacı', Cannes Film Festivali'nde ödül almadı. 'Kış Uykusu' ise Cannes'da aldığı ödülün rüzgarıyla vizyona girmişti.

Bir film beğenilirse, kulaktan kulağa yayılır.

Belki de 'fısıltı gazetesi', 'Ahlat Ağacı'nda devreye girmedi. Ama Hıncal Abi (Uluç) dışında genelde köşe yazarları da filmi beğenmişti.

Belki de 'Ahlat Ağacı' yoğun seçim gündemine kurban gitti. Türkiye'de uzun süredir gündemi siyaset belirliyor. Magazin bile çok konuşulmazken, 'Ahlat Ağacı' gibi 'art house' bir film gündeme fazla gelemedi ve 'Kış Uykusu'nda olduğu gibi 'Bu filmi mutlaka izlemeliyim' algısı yaratamadı.