Ali Koç'un, daha adaylığını açıklamadan başkan olması gerektiğini yazanlardan biriyim.

Ali Koç hiçbir şey yapmasa bile Fenerbahçe'yi Aziz Yıldırım'dan kurtarması bile yeter ama taraftarın beklentisi büyük. Genç futbolcuları destekliyorum ama bu takımda gençlere örnek olacak, onların seviyesini yükseltecek kalitede futbolcu sayısı az. 42 gün oldu, hâlâ beklenen büyük transferler yapılmadı! Şampiyonlar Ligi ön elemelerine Yıldırım döneminde olduğu gibi yine eksik kadroyla mı katılacağız?

Transfer yapmak için futbolcu satmamız gerektiğine dair haberler çıkıyor. Hani Koç, söz verdiği 100 milyon Euro'yu kulübe hibe edince transfer sorunu kalmayacaktı? 100 milyon Euro hibe edildi mi?

Daha önce de yazdım;

Fenerbahçe'de mali tablo beklenenden daha kötü ama bunu taraftarın bilmesi gerekiyor.

Önceki yönetimin yolsuzlukları varsa Koç'un acilen açıklama yapıp hesap sorması gerekiyor!