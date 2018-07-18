Juventus'un 33 yaşında olmasına rağmen Cristiano Ronaldo'ya 100 milyon Euro bonservis ve yıllık 30 milyon Euro vermesi çok tartışıldı.

33 yaşında bir oyuncuya bu kadar para verilir mi? Daha fazlası bile verilir. Şu an dünyanın en iyi aktif iki oyuncusundan biri olan ve kendine çok iyi bakan Ronaldo, iki yıl daha üst düzey oynayabilir.

Juventus, aynı zamanda dünyanın en tanınan markasını transfer etti.

Ronaldo'nun transferinin gündeme geldiği ilk günden bugüne Juventus'un hisse bedeli yüzde 35 arttı. Taraftarlar bir günde 520 bin Ronaldo forması satın aldı. Juventus, Ronaldo ile anlaştığı gün parasını çıkardı aslında.