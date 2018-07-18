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MEVLÜT TEZEL
18 Temmuz 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Dua Lipa’yı izlemenin bedeli

'nın 14 Ağustos'ta 'da vereceği konseri izlemenin bedeli 800 lira.
Üstelik 800 lira verenler konseri ayakta izleyecek!
Konser, lüks bir otelde düzenlendiği için özel konuklar için localar hazırlanır diye düşünüyorum, tabii o bölümlerin fiyatları daha yüksek olur.
800 liraya Avrupa'da üç gün süren müzik festivallerine rahatlıkla bilet alabilirsiniz.
Peki, bilet fiyatı neden bu kadar pahalı? Dua Lipa, stadyumda değil bir otelde konser verecek, dolayısıyla alan kısıtlı. Dua Lipa, şu an en gözde kadın pop şarkıcısı.
'New Rules' ve son single'ı 'IDGAF' ile müzik listelerini altüst etti ve Türkiye'ye ilk kez geliyor. Elbette Shakira'dan daha çok para isteyecek! Dövizdeki artışı da unutmayalım, artık dünya starlarını getirmek daha maliyetli!

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