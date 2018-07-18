Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Yunanistan’a 27-1 yenilmek
MEVLÜT TEZEL
18 Temmuz 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Yunanistan’a 27-1 yenilmek

'da düzenlenen 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın erkekler kategorisinde Türkiye, 'a 27-1 yenildi.
Ağır bir yenilgi ama yapacak fazla bir şey yok. Yunanistan, su topunda bizden çok ileride. Deve güreşi yapsak belki yenebilirdik Yunanlar'ı.
Denizde deve güreşi yapmak bile su topundan daha popüler Türkiye'de! Sutopu 'ndaki oyuncularla dalga geçenlere tek bir sorum olacak:
En son ne zaman sutopu karşılaşması izlediniz? Bu ağır yenilgiden geriye tek teselli ise sosyal medyada yapılan şu espri olsa gerek: Demek ki Yunanlılar'ı denize iyi dökmüşüz!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN