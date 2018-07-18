Barcelona'da düzenlenen 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın erkekler kategorisinde Türkiye, Yunanistan'a 27-1 yenildi.

Ağır bir yenilgi ama yapacak fazla bir şey yok. Yunanistan, su topunda bizden çok ileride. Deve güreşi yapsak belki yenebilirdik Yunanlar'ı.

Denizde deve güreşi yapmak bile su topundan daha popüler Türkiye'de! Sutopu Milli Takımı'ndaki oyuncularla dalga geçenlere tek bir sorum olacak:

En son ne zaman sutopu karşılaşması izlediniz? Bu ağır yenilgiden geriye tek teselli ise sosyal medyada yapılan şu espri olsa gerek: Demek ki Yunanlılar'ı denize iyi dökmüşüz!