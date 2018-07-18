Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Aykut Hoca haklı çıktı
MEVLÜT TEZEL
18 Temmuz 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Aykut Hoca haklı çıktı

'nda oyun disiplininden kopmayan, kontrollü oynayan ülkeler başarılı oldu.
Messi, Ronaldo, Neymar gibi yıldızlar eve erken dönerken takım oyunu oynayan, yıldız futbolcuların ekip ruhuna sadık kaldığı ülkelerin başında gelen Fransa ve Hırvatistan final oynadı.
Bencil oynayan Neymar değil, ondan daha yetenekli olmasına rağmen teknik direktörün oyun kurgusuna sadık kalan Kylian Mbappe kazandı.
Tatilde olduğum için yazamadım. Bu Dünya Kupası, 'ı ve onun sıkıcı diye eleştirilen oyun felsefesini de haklı çıkardı. Fransa yıldız oyunculara sahip olmasına rağmen önce defans dediler, kontrollü oynadılar ve kupayı kazandılar. Sadece Fransa değil birçok ülke, Kocaman'ın defansif kontrollü oyununu tercih etti.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN