Dünya Kupası'nda oyun disiplininden kopmayan, kontrollü oynayan ülkeler başarılı oldu.

Messi, Ronaldo, Neymar gibi yıldızlar eve erken dönerken takım oyunu oynayan, yıldız futbolcuların ekip ruhuna sadık kaldığı ülkelerin başında gelen Fransa ve Hırvatistan final oynadı.

Bencil oynayan Neymar değil, ondan daha yetenekli olmasına rağmen teknik direktörün oyun kurgusuna sadık kalan Kylian Mbappe kazandı.

Tatilde olduğum için yazamadım. Bu Dünya Kupası, Aykut Kocaman'ı ve onun sıkıcı diye eleştirilen oyun felsefesini de haklı çıkardı. Fransa Milli Takımı yıldız oyunculara sahip olmasına rağmen önce defans dediler, kontrollü oynadılar ve kupayı kazandılar. Sadece Fransa değil birçok ülke, Kocaman'ın defansif kontrollü oyununu tercih etti.